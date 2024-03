Live-Service-Spiel anstatt Days Gone 2: Stellenausschreibung verrät mehr über die Zukunft von Bend Studio

Nicht nur Deacon fragt sich, was Bend Studio da genau köchelt.

Bei der neusten Stellenausschreibung von Bend Studio, dem Entwicklungsteam hinter Days Gone, wird aktuell eine Person gesucht, die „praktische Erfahrungen in Führungsrollen der Spieleentwicklung hat und sich bei Triple-A-Live-Service-Spielen auskennt“. Die Stelle selbst nennt sich „Lead Project Manager“.

Während uns das immer noch keine konkreten Informationen zu der zukünftigen, neuen IP von Bend Studio gibt, so wird der Weggang von Days Gone hier noch einmal deutlich. Außerdem ist das endlich wieder Mal ein Lebenszeichen, nachdem es lange Zeit still war um das neue Projekt.

Es bleibt dabei: Kein Days Gone 2

Bereits bekannt ist, dass das neue Bend Studios-Spiel exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen und einen Multiplayer-Modus haben soll. Das fügt sich blendend in die neue Tatsache ein, dass uns da wohl ein Live-Service-Spiel erwarten wird.

Das bestätigt jedoch abermals, dass uns kein Days Gone 2 erwartet. Wenn ihr euch also in die Open-World-Zombie-Action stürzen wollt, dann müsst ihr euch mit dem ersten Teil zufriedengeben.

Warum sich der erste Teil jedoch immer noch lohnt, zeigen wir euch in unserem Test-Video:

13:41 Days Gone - Test-Video zum Open World-Abenteuer: Der nächste PS4-Hit? - Test-Video zum Open World-Abenteuer: Der nächste PS4-Hit?

Mehr Live-Service für alle

Auch wenn das Spiel um den Biker Deacon jetzt schon ein kleiner Kult-Klassiker ist, so konnte es Sonys Erwartungen am Ende des Tages nicht erfüllen. Auch in die Pläne des Unternehmens, sich mehr im Live-Service-Bereich auszubreiten, passt ein zweiter Teil von Days Gone offenbar nicht rein – anders als das aktuelle Projekt.

Sony selbst hat bereits verraten, dass sie an der Entwicklung von über einem Dutzend Live-Service-Spielen dran seien. Eines dieser Projekte ist übrigens der aktuell sehr erfolgreiche Koop-Shooter Helldivers 2.

Auch weitere Live-Service-Titel wie Concord und Fairgame$ sind aktuell in der Mache. Auch wenn leider immer noch nicht klar ist, womit uns Bend Studio da beglücken will, so behalten wir weiterhin interessiert die Augen offen.

Was haltet ihr von Sonys Live-Service-Strategie? Hättet ihr gerne den zweiten Teil von Days Gone gesehen?