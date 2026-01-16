Spieler entdeckt Hinweis zu möglicher Switch 2 OLED oder Lite über mysteriöse Modellnummer bei Nintendo

Von der Switch 2 gibt es bisher nur ein Modell, aber das dürfte sich zukünftig noch ändern.

So viel Lebenszeit hat die Nintendo Switch 2 noch gar nicht auf dem Buckel. Gerade einmal ein halbes Jahr ist sie auf dem Markt und doch gibt es schon Wünsche nach neuen Modellen, die die größten Kritikpunkte der Handheld-Konsole angehen.

Unter anderem könnte beispielsweise der LCD-Screen zugunsten von OLED-Technik weichen. Ein cleverer Fan hat jetzt die Kontoübersicht seines Nintendo-Accounts analysiert und ist dabei auf ein neues Modell gestoßen.

Steckt hinter "OSM" eine neue Switch 2?

Auf Bluesky schreibt die technikinteressierte Pixelart-Künstlerin Sky, dass sie auf ein neues Switch 2-Modell im Code der Nintendo-Accountverwaltung gestoßen ist:

Die Kennzeichnung OSM hat sie dann auch einfach mal in die Bildausgabe der Seite übertragen und dabei ist eine Abbildung der Switch 2 aufgetaucht. Es handelt sich zwar um dasselbe Bild wie bei der originalen Switch 2, dabei könnte es sich aber auch einfach um einen Platzhalter handeln.

Hinzugefügt wurde die OSM-Modellnummer Mitte September 2025, also einige Monate nach dem Launch der Nintendo Switch 2. Das befeuert die Spekulationen um ein weiteres Modell noch einmal deutlich.

Was spricht für eine Switch 2 OLED oder Lite?

Unter dem Posting werden bereits mögliche Deutungen festgehalten. Hinter dem Kürzel OSM könnte sich beispielsweise "OLED Screen Model" oder "Ounce Smaller Modell" verbergen, also entweder eine Variante mit kontrastreichem OLED-Bildschirm oder auch eine kleinere Lite-Version.

Zudem werden ausschließlich von Nintendo festgelegte Kürzel bei der Bildausgabe akzeptiert. Existiert ein Produkt-Code nicht, erscheint eine Fehlermeldung.

Was spricht gegen eine Switch 2 OLED oder Lite?

Gegen OSM spricht, dass Nintendo mit der Bezeichnung deutlich vom bisherigen Namensschema abweichen würde. Die Switch 1-Modelle begannen beispielsweise allesamt mit einem "H": HAC für die LCD-Switch, HAD für die dritte Revision, HDH für die Lite und HEG für die OLED.

Die Switch 2 trägt den Produkt-Code "BEE". OSM würde also gar nicht dazu passen.

Zudem passen sich bei der Switch 1 die Bilder in der Ausgabe entsprechend des eingegebenen Product-Codes an, bei HDH erscheint also auch eine Switch Lite. Sollte bei OSM aber wirklich ein Platzhalter angezeigt werden, dann könnte sich Nintendo einfach noch nicht auf ein Design festgelegt haben.

OSM könnte außerdem für ein ganz anderes Produkt im Nintendo-Portfolio stehen, beispielsweise die sprechende Blume, die zeitgleich mit der Switch 2-Edition von Super Mario Bros. Wonder in diesem Frühjahr erscheinen wird.

Aber würde es Sinn ergeben, diese im Konsolen-Reiter der Account-Verwaltung aufzulisten? Eigentlich nicht. Die Kennung bleibt also erstmal mysteriös.

Was glaubt ihr? Wird Nintendo erst eine Lite-Variante veröffentlichen oder eine mit OLED-Bildschirm?