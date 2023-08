Neues Soulslike Lords of the Fallen hat einen genialen Trick, mit dem ihr die fiesesten Gegner ganz leicht loswerdet

Die Gegebenheiten im Level zu unserem Vorteil nutzen? Das geht mit dieser Mechanik besonders gut.

In Souls-Spielen schlagen wir uns nicht nur mit schwierigen Endgegnern herum, oftmals ist der Weg zu besagtem Boss sogar schwieriger als der Kampf gegen ihn selbst. FromSoftware und Co. wissen genau, wie sie uns mit möglichst fies positionierten harten Feindes-Brocken das Leben schwer machen.

Im kommenden Lords of the Fallen-Reboot haben wir aber eine Möglichkeit, genau diese fiese Positionierung zu unserem Vorteil zu nutzen und übermächtig zurückzuschlagen. Die Entwickler haben unsim Rahmen der Anspiel-Session mehr über die Mechanik verraten.

'Niemand besiegt die Schwerkraft': Coole Mechanik macht sich die gute alte Regel zunutze

Die meisten Souls-Fans kennen es: Wir tanzen auf dem Weg durch gefährliches Terrain um einen besonders fiesen Feind herum, haben vielleicht schon keine Heilung mehr und versuchen, nur keinen falschen Schritt zu machen, um endlich zum Ziel zu kommen.

Nicht selten probieren Spieler*innen in solchen Situationen, sich so am Abgrund zu positionieren, dass der Gegner beim Angriff abstürzt. Das ist aber in der Regel ein schwieriges Unterfangen. Nicht so in Lords of the Fallen, das uns gezielt Feinde mithilfe unserer Laterne in die Tiefe befördern lässt.

Creative Director Cezar Virtosu von Entwicklerteam Hexworks hat uns verraten, dass dieser Trick mit dem sogenannten "Soul Flay" seine liebste Spielmechanik ist. Der Soul Flay ist ein Move mit unserer magischen Laterne, (die wir ab Spielbeginn bei uns tragen,) mit dem wir die Seele eines Gegners aus seinem Körper extrahieren können.

So funktioniert das Ganze: Setzen wir die Mechanik ein, können wir die Seele hinziehen, wo immer wir wollen. Der Kniff ist dann, sie über einem Abgrund zu platzieren. Denn dann wird der Gegner - wie zäh er auch immer ist - beim Versuch, Körper und Seele wiederzuvereinen, abstürzen.

Das ist allerdings nicht unendlich möglich, denn für den Soul Flay sind Aufladungen nötig, die wir uns erst wieder im Kampf verdienen müssen. Wir müssen also gut taktieren, wann wir den Trick benutzen - und natürlich brauchen wir auch das passende Terrain. Und wer lieber regulär kämpft, kann auf dieses Spielchen natürlich auch verzichten.

Mehr über das neue Soulslike

In der Regel nutzen wir die Mechanik übrigens, um auf die Seele einzuprügeln, was die Monster paralysieren kann und uns Gelegenheit für kritische Treffer gibt. Aber der Absturz-Trick kann in manchen Situationen sicher ein echter Lebensretter sein. Mehr über das Action-RPG erfahrt ihr in unserer Preview.

12:21 Lords of the Fallen: Die Souls-Hoffnung spielt sich so großartig wie sie aussieht

Das Reboot gehört eher zu den schnelleren Genre-Vertretern und gibt uns eine agile Spielfigur, die auch springen kann - und muss, um vertikale Passagen zu meistern. In der Anspiel-Session machte der Titel, den ihr übrigens auch im nahtlosen Koop erleben könnt. Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Was haltet ihr von dieser Mechanik und allgemein davon, dass das Spiel einen zugänglicheren Weg einschlägt als andere Genre-Vertreter?