In Dragon Age: Dreadwolf will ich endlich wieder nach Herzenslust lügen und manipulieren dürfen - wie schon in Origins

Morrigan hält viel davon, immer auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein.

Mich einfach mal aus einer brenzligen Situation rausreden statt zu kämpfen oder falsche Tatsachen vortäuschen – in RPGs spiele ich am liebsten zwielichtige und redegewandte Figuren, die das richtig gut draufhaben.

In Dragon Age: Origins spielte das noch eine viel größere Rolle als in den beiden darauffolgenden Ablegern der Reihe. Im ersten Teil hatte ich bei meinen Antworten häufig die Möglichkeit, zu lügen, Leute zu bequatschen oder sie zu bedrohen. Das wünsche ich mir für Dreadwolf nicht nur zurück, sondern auch, dass solche Strategien noch mehr Gewicht bekommen.

Samara Summer Samara ist großer Fan von Action-RPGs und klassischen Rollenspielen. Während sie aber bei Souls-Spielen gerade die präzisen Kämpfe schätzt und sich gerne mal bei einem Boss die Zähne ausbeißt, geht es ihr bei der Dragon Age-Reihe und Co. hauptsächlich um die Story. Die Waffen lässt sie da gerne mal stecken – zumindest bei einem Teil der Quests, bei denen das gut zu Geschichte passt.

Lügen und manipulieren macht in RPGs einfach Spaß

Ich liebe es, wenn Rollenspiele mir Dialogoptionen bieten, mit denen ich die Chance habe, Kämpfe komplett zu umgehen. Nicht, dass ich keine Lust hätte, die Waffen zu schwingen, aber es gibt gute Gründe, das in gewissen Fällen zu vermeiden.

Manchmal fühlt es sich zum Beispiel einfach immersiver an, mein Gegenüber nicht direkt niederzumetzeln. Zumindest, wenn ich es mit intelligenten Wesen und nicht gerade mit blutrünstiger Dunkler Brut (verdorbene, Zombie-artige Kreaturen) zu tun habe.

Außerdem ist da diese diebische Freude, wenn meine Spielfigur in Diskussionen cleverer ist als alle Gesprächspartner*innen und sich damit einen Vorteil verschafft.

Ein Beispiel für ein Rollenspiel, das diese Komponente kürzlich fantastisch umgesetzt hat, ist Baldur’s Gate 3. In Larians RPG habe ich unter anderem einen knackigen Bossgegner dazu gebracht, zuerst sein Gefolge zu töten und schließlich freiwillig selbst den Löffel abzugeben, nur indem ich ihm eine unsinnige Logik aufgetischt habe.

In Baldur's Gate 3 gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich aus Situationen rauszureden.

Der Ausgang der Quest passte einfach prima zur von mir gespielten Schurkenklasse und hat mir ein fieses Grinsen aufs Gesicht gezaubert.

In Dragon Age: Origins kann ich ebenfalls an einigen Stellen tricksen, unter anderem bei einer Companion-Quest. Der NPC trägt mir dabei auf, eine mächtige Person umzubringen und statt das zu erledigen, kann ich einfach einen Deal mit meinem “Opfer” machen, um danach zu behaupten, ich hätte den Mordauftrag brav erledigt.

Zusätzlich zu solchen besonderen, explizit gekennzeichneten Lügen kann ich beim Stufenaufstieg Punkte in die Manipulationsfähigkeit stecken. Je weiter ich den Skill verbessere, desto größer ist die Chance, NPCs in zahlreichen Dialogen erfolgreich zu überreden oder einzuschüchtern. Daneben hilft auch das Klugheits-Attribut dabei.

Lügen, bis sich die Balken biegen: Das wünscht sich Samara für Dreadwolf.

Dreadwolf darf da gerne noch einen draufsetzen

Auch wenn in den beiden Nachfolgespielen nicht jede Dialogoption im Gespräch grundehrlich ist, arbeiten die Titel nicht mehr so dediziert und stark mit Lügen oder Manipulation. In Dragon Age 2 gibt es nur sehr selten die Möglichkeit zu lügen und das wirkt sich eher auf Hawkes Persönlichkeit aus. In Inquisition kann ich manchmal auch die Wahrheit zurechtbiegen, aber so ein klar durchschaubares System steckt nicht mehr dahinter.

Das wünsche ich mir in Dreadwolf zurück, weil es noch spannender wird, wenn ich mit meinen Punkten clever taktieren muss und je nach Verteilung unterschiedlich gute Chancen in Gesprächen habe. Ich hoffe außerdem, dass Redegewandtheit in Dreadwolf in noch mehr Situationen eine Rolle spielt und richtig spannende alternative Pfade eröffnet.

In Rollenspielen geht es mir darum, Situationen auf vielfältige Weisen lösen zu können. Das erlaubt mir dann nämlich nicht nur, mich beim Lügen und Manipulieren von NPCs voll auszuleben, sondern erhöht auch den Wiederspielwert enorm, wenn sich dadurch neue Wege ergeben.

Habt ihr auch gerne Gesprächsoptionen, die euch lügen und manipulieren lassen?