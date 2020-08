Mafia 1 Definitive Edition: Story-Trailer zeigt Tommys Aufstieg im Prolog

Im Rahmen der Opening Night Live wurde auch Neues zu Mafia: Definitive Edition bekannt gegeben. Das Remake erscheint bereits am 25. September für PS4 und Xbox One und ermöglicht es euch, das beliebte Spiel nach über 18 Jahren endlich wieder erneut zu erleben.

Trailer zeigt Tommys Einstieg in die Mafia

Mit dem neuen Trailer, der während der Show gezeigt wurde, hat Entwickler Hangar 13 noch einmal mehr zur Geschichte gezeigt.

Darum geht's: Das Spiel ist in den 30er Jahren angesiedelt und lässt euch die Stadt Lost Heaven erkunden, die an New York City erinnert. Die Geschichte startet damit, dass Protagonist Tommy mit einem Polizist spricht, um als Kronzeuge den Weg raus aus der Mafia zu finden. In Rückblenden wird euch gezeigt, wie Tommy an die Mafia geraten ist und dort immer weiter aufgestiegen ist.

Das zeigt der Trailer: In dem Video sehen wir wie Tommy seinen Einsteig in die Mafia hat und seine ersten Schritte innerhalb der Unterwelt wagt, um letztlich von der Familie angenommen zu werden. Dazwischen sind auch noch einzelne Gameplay-Szenen zu sehen. Diese zeigen Tommy zum Beispiel auf einem Motorrad, während er dem Verkehr ausweicht oder sich mit anderen Mafia-Mitgliedern prügelt.

Teil der Mafia Trilogy: Es wurde mit der Ankündigung des Remakes auch ein Komplettpaket namens Mafia Trilogy vorgestellt. Dieses beinhaltet neben dem Remake auch noch die Definitive Editions von Mafia 2 und Mafia 3. Die beiden Spiele können nach dem Kauf der Trilogie bereits jetzt gespielt werden. Ab dem 25. September könnt ihr dann ohne weiteren Aufpreis zu Mafia 1 zugreifen.

Freut ihr euch auf das Mafia-Remake?