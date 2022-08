Mafia 4: Entwicklerstudio arbeitet an einem neuen Teil und der könnte ein Prequel werden

Ein neues Mafia-Spiel kommt. Das geisterte bereits vor einigen Monaten durch die Gerüchteküche und jetzt wissen wir es offiziell. Entwicklerstudio Hangar 13 (Mafia: Definitive Edition und Mafia 3) arbeitet an einem neuen Teil der Reihe. Ob der tatsächlich "Mafia 4" heißt, steht noch nicht fest, auch andere Details sind noch nicht bekannt. Aber sollten auch die restlichen Gerüchte stimmen, könnte das neue Mafia ein Prequel werden.

Mafia 4 befindet sich ganz offiziell in Entwicklung, erklärt Hangar 13

Darum geht's: Die Mafia, also das organisierte Verbrechen! Rund um diesen Themenbereich gibt es jede Menge Spiele, aber wenige, die so legendär sind wie Mafia und Mafia 2. Der dritte Teil kam bei einigen Fans weniger gut an, aber dafür war das Remake Mafia: Definitive Edition sehr beliebt. Dessen Macher arbeiten an einem neuen Teil.

Die Info wurde in einem Interview bekannt gegeben, das anlässlich des 20. Geburtstags der altehrwürdigen Spielereihe auf dem eigenen Hangar 13-Blog veröffentlicht wurde.

Aber es gibt noch mehr zum Jubiläum: Ab dem 1. September wird das Original-Mafia auf Steam verschenkt. Wenn ihr das auf eurem Steam Deck spielen wollt, solltet ihr es euch nicht entgehen lassen (via: Twitter).

Stimmen alle Gerüchte? Dann bekommen wir vielleicht ein Mafia-Prequel

Es ist eine einfache Rechnung: Offensichtlich hat sich der Bericht bewahrheitet, dass Hangar 13 an einem neuen Mafia arbeitet. Wenn diese bereits vor Monaten geleakte Info stimmt, könnte auch der Rest des Leaks der Wahrheit entsprechen.

Das würde bedeuten, dass das neue Mafia-Spiel keine Fortsetzung der bekannten Story darstellt. Stattdessen soll die Handlung vor den Ereignissen aus dem ersten Teil und in den 1920er Jahren angesiedelt sein.

Mehr dazu könnt ihr in diesem GamePro-Artikel nachlesen:

Die Entscheidung würde durchaus Sinn ergeben und dürfte viele Fans des Franchises sicherlich freuen. Die 1920er Jahre sind auf jeden Fall klassischer im Hinblick auf Mafia-Geschichten, als es zum Beispiel die 1960er oder 70er Jahre aus Mafia 3 waren.

Freut euch nicht zu früh! Nichtsdestotrotz solltet ihr die Gerüchte rund um das mögliche Prequel mit der nötigen Vorsicht genießen. Bis es eine offizielle Bestätigung des Zeitraums gibt, steht noch nicht fest, ob der nächste Mafia-Teil wirklich vor dem ersten stattfindet.

Wie fändet ihr ein neues Mafia? Freut ihr euch drauf und wünscht ihr euch ein Prequel?