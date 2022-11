Nur noch 12 Tage Zeit: Eine richtig gute Action-Reihe verlässt bald PS Plus Premium

Wer ein PS Plus Premium-Abo abschließt, hat jederzeit Zugriff auf eine große Spielebibliothek. Für immer bleiben die Titel aber nicht unbedingt im Service. Die ersten Abgänge waren schon kurz nach Launch des neuen Service-Modells bekannt, darunter der Open World-Epos Red Dead Redemption 2. Nun läuft die Zeit im Abo für eine ganze Reihe ab, die wir euch vorher noch mal ans Herz legen möchten. Die Rede ist von Mafia.

Für diese fünf Spiele ist nur noch wenig Zeit

Am 15. November verlassen mindestens fünf Spiele PS Plus Premium. Diese haben Reddit-User zusammengetragen. Um folgende Titel handelt es sich:

Neben der Mafia-Reihe fliegen also noch zwei Rennspiele, ein Motorrad-Rennspiel und eine Motocross-Sim, aus dem Service. Alle Titel in der verbleibenden Zeit zu zocken, wäre wirklich sportlich. Falls ihr aber noch ein Spiel aus der Mafia-Reihe nachholen müsst, ist das schon besser möglich.

So lang braucht ihr für die Mafia-Spiele: Während ihr für die Hauptstory der ersten beiden Teile etwa mit zehn bis 12 Stunden rechnen müsst, sind es bei Teil 3 deutlich mehr, nämlich etwa 25.

Hier findet ihr die komplette Liste aller Spiele, die momentan in PS Plus Premium und Extra vertreten sind:

Das erwartet euch in der Mafia-Reihe

Wir können euch alle drei Teile empfehlen, habt ihr aber noch gar keinen Mafia-Titel gezockt, so solltet ihr unbedingt mit dem großartigen Remake des ersten Spiels anfangen. Dabei schlüpft ihr in die Schuhe des Taxifahrers Tommy, der eher zufällig in die Unterwelt gerät. Seine Geschichte ist ein mitreißendes Gangster-Drama mit actionreichem Gameplay und stimmungsvollem 30er-Jahre-Setting, das an New York und Chicago angelehnt ist.

Hier könnt ihr euch unser Testvideo ansehen:

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake

Teil 2, der kein komplettes Remake, sondern nur ein Remaster erhalten hat, versetzt uns in die Rolle eines neuen Protagonisten und in ein neues Jahrzehnt. Die Handlung rund um den Gangster Vito spielt in den 40er- und 50er-Jahren und nimmt ebenfalls ordentlich Fahrt auf.

Der dritte Teil ist zwar nicht der stärkste der drei, hat aber trotzdem dank seines neuen Settings und Protagonisten einen ganz eigenen Charme. Dieses Mal geht es ins Jahr 1968 und in das von New Orleans inspirierte New Bordeaux, wo wir den Vietnam-Veteran Lincoln Clay spielen. Auf dem Soundtrack sind Bands wie die Stones vertreten.

Habt ihr vor, noch eins oder sogar mehrere dieser Spiele zu zocken, bevor sie den Service verlassen?