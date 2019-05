Mai-Update zu Assassin's Creed: Odyssey schickt euch auf Betrüger-Jagd

Assassin's Creed: Odyssey erhält weiterhin neue Inhalte. Da macht auch der Mai keine Ausnahme, im Gegenteil: Diesen Monat stehen noch mehrere Updates an. Das erste kommt schon morgen und bringt eine neue Quest mit, in der ihr gegen einen Hochstapler vorgehen müsst. Später folgt noch das zehnte Titel-Update mit diversen allgemeinen Verbesserungen, die unter anderem etwas den Grind bei den wöchentlichen Aufgaben reduzieren.

Morgen erscheint die nächste Episode der Lost Tales of Greece

Hochstapler, wir kriegen dich: In einem kleinen Ort namens Lokris treibt ein Aufschneider sein Unwesen. Der gibt sich als euer Spielcharakter aus und beschmutzt dessen guten Ruf. Selbstverständlich müsst ihr erstmal herausfinden, wer das ist, um der Schmach ein Ende zu bereiten.

Neue Quest, neue Items & mehr: Morgen erscheint die neunte Episode der Vergessenen Geschichten Griechenlands, die auf den Namen "One Really, Really Bad Day" hört.

Releasetermin: 14. Mai 2019

14. Mai 2019 Neue Episode der Vergessenen Geschichten: "One Really, Really Bad Day"

"One Really, Really Bad Day" Voraussetzung: Ihr müsst Kapitel 5 der Hauptkampagne beendet haben

Zusätzlich winken demnächst Herakles-Charakter-Paket, das Hydra-Schiffspaket und Herakles als Begleiter auf hoher See.

Releasetermin: 21. Mai

21. Mai Charakter-Paket Herakles: Ausrüstungsset, Reittier & Axt (siehe oben)

Ausrüstungsset, Reittier & Axt (siehe oben) Schiffspaket Hydra: Schiffsdesign, Galionsfigur & Mannschaftsthema (siehe unten)

Schiffsdesign, Galionsfigur & Mannschaftsthema (siehe unten) Herakles als Begleiter

Weniger Grind & Lebensqualität: "Spät im Mai" soll dann laut Ubisoft auch noch das zehnte große Titel-Update für Assassin's Creed: Odyssey erscheinen. Unter anderem könnt ihr euch darauf freuen, dass die wöchentlichen Herausforderungen leichter und schneller zu absolvieren sein werden, was bei vielen Reddit-Nutzern bereits positiv aufgenommen wurde.

Releasetermin: Ende Mai

Ende Mai Legendäre Lieutenants skalieren mit der Spielfigur mit und verbessern ihre Perks

skalieren mit der Spielfigur mit und verbessern ihre Perks Anigmata Ostrakas zeigen jetzt ihre Region an

zeigen jetzt ihre Region an Items zeigen jetzt an , wenn sie schon Teil eines anderen Loadouts sind

, wenn sie schon Teil eines anderen Loadouts sind Aufgaben für wöchentliche Aufträge verringert, damit ihr sie einfacher und schneller erledigen könnt

Freut ihr euch auf die Verbesserungen und neue Inhalte? Was wünscht ihr euch sonst noch?

