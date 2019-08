Man of Medan Wertungsübersicht - Das sagt die internationale Presse

Supermassive Games wollen mit Man of Medan an ihren Until Dawn-Erfolg anknüpfen. Der erste Teil in der "The Dark Pictures"-Reihe spielt auf einem versunkenen Schiff und lässt euch wieder viele Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod eurer Teenager-Truppe entscheiden. Neu ist dieses Mal die Möglichkeit im Koop zu spielen.

Die ersten Wertungen fallen gemischt aus. Neben guten bis sehr guten Wertungen gibt es auch mehrere Publikationen, die recht kritisch ausfallen. Auf Metacritic ergibt sich aktuell ein Durchschnitt von 69 Punkten. Bei Open Critic ist es mit 72 Punkten etwas besser, allerdings sprechen nicht einmal die Hälfte der Tester eine Kaufempfehlung aus.

Auch in unserem Test gibt es deutliche Abzüge, die unter anderem durch große technische Probleme der Konsolen-Version zustande kommen. Mehr Details zu den Schwierigkeiten und dem ansonsten coolen Koop-Modus, erfahrt ihr in unserer Review.

Was sind die Kritikpunkte? Die meiste Kritik scheint das Spiel für mangelhafte Performance und Bugs zu bekommen. Auch erzählerisch sind viele Tester enttäuscht von Man of Medan. Auf der positiven Seite sind sich jedoch die meisten Magazine einig, dass der spaßige Koop-Modus viele Probleme zumindest teilweise wieder ausgleichen kann.

Das sagt die Presse zu Man of Medan:

Magazin Wertung GamePro 50 Hardcore Gamer 3 / 5 God is a Geek 9 / 10 Eurogamer Keine Kaufempfehlung GameSpot 6 / 10 IGN 7 / 10 Twinfinite 3 / 5 Playstation Universe 8,5 / 10 Games Beat / Venture Beat 88 / 100 Metacritic 69 Open Critic 72

(Stand: 28.08.2019; 16:20)