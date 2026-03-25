"Als wären wir direkt aus dem Manga gesprungen": Die One Piece-Stars hinter Ruffy und Zorro wissen, wie ähnlich sie ihren Figuren auch im echten Leben sind

One Piece auf Netflix: Zorro und Ruffy werden von Mackenyu und Iñaki Godoy verkörpert.

Den Menschen hinter der Netflix-Verfilmung von One Piece ist das Kunststück gelungen, nahezu perfekt passende Schauspieler*innen für die Rollen der Strohhutpiratenbande zu finden. Die beiden Ruffy- und Zorro-Darsteller ähneln ihren Figuren offenbar auch im echten Leben, wie sie selbst zu Protokoll geben.

Netflix-Serie: One Piece-Stars feiern, wie sehr sie ihren Charakteren ähneln

Nicht nur das Publikum zeigt sich davon begeistert, wie nah der Cast an den Vorbildern beziehungsweise dargestellten Figuren ist. Insbesondere bei Mackenyu, dem Lorenor Zorro-Darsteller, wurde das bereits mehrfach besonders hervorgehoben. Aber auch Iñaki Godoy sieht viele Parallelen und amüsiert sich.

In einem Interview erklären die beiden One Piece-Stars, dass es eben nicht nur den Fans, sondern auch schon ihnen selbst aufgefallen ist, dass sie ihren Rollen so ähneln. Gegenüber Yahoo Japan (via Twitter) erklärt Mackenyu, dass den Verantwortlichen hinter der Netflix-Serie mit Iñaki Godoy ein absoluter Glücksgriff gelungen sei:

"Iñaki ist einfach Ruffy. Selbst Oda-san [One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda] war überrascht davon. Niemand sonst könnte jemals Ruffy spielen, im Guten wie im Schlechten, er IST Ruffy."

Auch sonst hat Mackenyu nur Gutes über seinen Kollegen zu sagen:

"Ich habe gesehen, wie hart er sich selbst pusht, um dem Charakter sogar noch näherzukommen, ich habe wirklich das Gefühl, er steckt sein ganzes Leben in diese Rolle."

Iñaki Godoy gibt die Komplimente im Großen und Ganzen genau so zurück:

"Ich bin einfach sehr glücklich, mit ihm arbeiten zu können. Er ist ein echter Profi und ein wundervoller Typ. [...] Von meinem Standpunkt aus ist er derjenige, der einfach nur Zorro ist."

Auf die Frage hin, ob ihre Beziehung zueinander der Beziehung zwischen Lorenor Zorro und Monkey D. Ruffy ähnelt, sind sich beide Schauspieler einig, dass es da durchaus einige Parallelen gibt. Mackenyu sagt Folgendes:

"Yeah, ich denke schon. Wie wenn Iñaki sagt 'Whoaaa! Lass uns da hingehen!' und ich stehe einfach nur [mit verschränkten Armen] hinter ihm und schaue zu. Das passiert andauernd. Es gibt Momente, in denen sogar ich denke, 'ja, wir sind wirklich ein bisschen wie Ruffy und Zorro'. Als wären wir direkt aus dem Manga gesprungen."

Der Grund dafür könnte laut Iñaki Godoy darin liegen, dass die beiden Schauspieler sich zum ersten Mal begegnet sind, als der Ruffy-Darsteller gerade einmal 18 Jahre alt war. Die Dreharbeiten zu Staffel 1 von One Piece haben immerhin schon 2021 begonnen.

Seitdem hätten sie extrem viel Zeit miteinander verbracht und sich dabei natürlich auch gegenseitig inspiriert und beeinflusst. Nicht nur beim Training oder bei Stunts, sondern auch ganz allgemein.

Wie findet ihr die Besetzung der One Piece-Verfilmung von One Piece? Welcher Pirat ist euer Favorit?