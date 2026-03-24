One Piece auf Netflix: Smoker-Schauspieler dachte, dass er für einen ganz anderen Charakter vorspricht – und der ist ein winziger Zwerg

Callum Kerr als Smoker in One Piece Staffel 2 und nein, das ist nun wirklich kein mäusegroßer Elfen-Zwerg.

In One Piece Staffel 2 tritt Callum Kerr als Smoker auf. Der Schauspieler hat eine beeindruckende Statur und war einigermaßen verwundert, als er zu einem Termin für ein Anime-Projekt eingeladen wurde, bei dem er für einen winzigen, mausartigen Elfen-Charakter in Zwergengröße vorsprechen sollte. Zumindest dachte er das.

Callum Kerr hätte in One Piece auch einen winzigen Zwerg gespielt

Zunächst wollte der Darsteller überhaupt nicht zu dem Vorsprechen gehen, aber sein Agent legte ihm nahe, dass er diese Chance dringend wahrnehmen sollte. Es gehe um ein nicht näher spezifiziertes Anime-Projekt. Callum Kerr dachte, es handele sich vielleicht sogar nur um ein Voice-Over, war aber dabei.

Nach einiger Zeit stellte sich dann heraus, dass es um One Piece ging und er bekam eine Szene geschickt, die er spielen sollte. Zur Vorbereitung suchte er im Internet nach dem Charakternamen. Er wusste aber nicht, dass es sich dabei nur um einen Codenamen handelte. Er sollte nämlich einen gewissen Leonardo sprechen.

Wenn man One Piece und Leonardo sucht, findet man lediglich Leo, einen Zwerg. Der ist wirklich sehr, sehr klein. Das wunderte Callum Kerr zwar ein bisschen, aber er dachte, womöglich handele es sich dabei um eine Art "Anime-Ant-Man", so dass der Charakter die Größe wechseln kann. Er habe sogar darüber nachgedacht, extra mit künstlich verstellter und höherer Stimme zu sprechen.

Hier könnt ihr euch ungefähr ab Minute 8:35 die Geschichte zu Gemüte führen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Letzten Endes bekam er die Rolle und auch Eiichiro Oda gab ihm seinen Segen. Irgendwann flatterte dann eine E-Mail bei dem Schauspieler ins Haus, in dem ihm gesagt wurde, er habe die Rolle. Dazu gab es einen Glückwunsch und am Schluss die Anrede "Captain Smoker".

Wie Callum Kerr im Interview erklärt, war er schon drauf und dran, zu antworten, dass es da eine Verwechslung gegeben haben müsste, bis es ihm wie Schuppen von den Augen fiel. Die Szene, die er vorgesprochen hatte, war eine von Smoker und hatte mit Leo nicht das Geringste zu tun.

Daraufhin recherchierte der Darsteller erstmals richtig und war sehr angetan von der Rolle, die er sich da mehr oder weniger unwissentlich organisiert hatte. Smoker auf seinem Trike mit all dem Zigarren-Rauch und den weißen Haaren sei "das Coolste, was er in seinem ganzen Leben gesehen hatte" gewesen.

Falls ihr euch jetzt fragt, wer dieser Leo ist, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden: Die Figur taucht erst im Dressrosa-Arc auf. Entweder lest ihr den Manga, schaut den Anime oder wartet definitiv ein paar Jährchen, bis die Netflix-Verfilmung an dem Punkt der Geschichte angekommen ist. Alternativ folgt ihr dem Link weiter oben und lest einfach nach.

Findet ihr die Verwechslung auch so unterhaltsam wie wir? Könnt ihr euch Callum Kerr als Leo vorstellen?