Entwickler warnt vor seinem eigenen Spiel, obwohl es an der Spitze der Steam-Wunschliste steht und das ist der Grund

Manor Lords wird kein Total War-Killer und auch kein Echtzeitstrategiespiel wie StarCraft und Co..

Auf Steam gibt es kein Spiel, das auf mehr Wunschlisten von Spieler*innen steht als Manor Lords. Der kommende Aufbaustrategie-Titel erscheint dieser Tage im Early Access und dürfte darin auch noch eine Weile bis zur Fertigstellung verbleiben. Um seine zukünftigen Fans nicht zu enttäuschen, warnt der Ein-Mann-Entwickler sie bereits ausgiebig vor.

Manor Lords-Macher warnt Fans vor, was sein Spiel alles nicht wird

Manor Lords sieht fantastisch aus, orientiert sich so nah wie möglich am tatsächlichen Mittelalter und bietet nicht nur Aufbau-Strategie ohne einschränkendes Gitter, sondern auch noch Kämpfe und vieles mehr. Weil das alles extrem vielversprechend klingt, betreibt der Entwickler Greg Styczen bereits im Vorfeld ordentliches Erwartungs-Management.

4:21 Manor Lords: Neuer Gameplay-Trailer zeigt, wie Häuserbau & Mittelalterschlachten funktionieren

Hofft nicht auf das Falsche! In einem Beitrag auf Steam zum Early Access-Start am 26. April schreibt Greg Styczen, er wolle im Vorfeld einiges klarstellen. Und zwar in erster Linie, was Manor Lords alles nicht sein wird.

Kein Total War-Konkurrent: Manor Lord wird eine Städtebau-Sim mit Kämpfen, die nur eine kleine, untergeordnete Rolle einnehmen.

Manor Lord wird eine Städtebau-Sim mit Kämpfen, die nur eine kleine, untergeordnete Rolle einnehmen. Kein Imperien-Management: Wenn ihr einen Titel wie Europa Universalis oder Crusader Kings 3 erwartet, seid ihr bei Manor Lords falsch. Hier wird nicht geheiratet und das Ganze bleibt in einem deutlich kleineren Rahmen.

Wenn ihr einen Titel wie Europa Universalis oder Crusader Kings 3 erwartet, seid ihr bei Manor Lords falsch. Hier wird nicht geheiratet und das Ganze bleibt in einem deutlich kleineren Rahmen. Kein RPG: Manor Lords lässt euch zwar als Lord durch eure Ländereien spazieren, aber das hier wird kein Kingdom Come: Deliverance oder Mount & Blade. Ihr spielt hier in erster Linie aus der Vogel- oder Iso-Perspektive, es gibt keine First Person-Inhalte.

Manor Lords lässt euch zwar als Lord durch eure Ländereien spazieren, aber das hier wird kein Kingdom Come: Deliverance oder Mount & Blade. Ihr spielt hier in erster Linie aus der Vogel- oder Iso-Perspektive, es gibt keine First Person-Inhalte. Kein Echtzeitstrategiespiel: Ihr solltet auch kein Age of Empires oder StarCraft erwarten. Stattdessen dürfte es hier sehr viel entspannter zugehen und es wird weniger gekämpft.

Außerdem ist es erst einmal 'nur' Early Access: Manor Lords erscheint am 26. April in einer unfertigen Version für den PC. Das heißt, dass sich der Titel immer noch in der Entwicklung befindet und weiter daran gearbeitet wird. Ihr könnt ihn zwar schon spielen und dabei helfen, Manor Lords zu verbessern, stoßt aber wahrscheinlich noch auf Probleme und Fehler. Ihr solltet also keinen auf Hochglanz polierten Release erwarten.

Eine Roadmap gibt es ebenfalls nicht: Der Manor Lords-Macher will keine Versprechungen machen, die er dann vielleicht nicht halten kann. Dementsprechend können wir natürlich auch noch nicht sagen, wann der Titel dann in den 1.0-Full Release geht.

Wie findet ihr die Herangehensweise von Greg Styczen? Glaubt ihr, dass es sinnvoll ist, so klar zu kommunizieren?