Steam-Überflieger mit etlichen positiven Bewertungen könnte bald auch für Konsolen kommen

Manor Lords ist bislang nur für den PC erhältlich, doch das könnte sich zeitnah ändern.

Wer auf Aufbauspiele steht, wird im letzten Jahr unter Garantie auch über Manor Lords gestolpert sein. Der Titel von Slavic Magic lässt euch im Mittelalter nach und nach eine Siedlung aufbauen, Handel treiben und Schlachten schlagen. Bislang ist der Titel auf dem PC noch im Early-Access, hat darin allerdings bereits für Furore gesorgt.

Auf Steam steht der Titel bei 86% positiven Bewertungen (von über 60.000) und auch viele Early Access-Tests bescheinigten dem Spiel viele Qualitäten. Und diese könnt ihr möglicherweise zukünftig auch auf den Konsolen ausprobieren. Denn es ist ein Hinweis auf eine entsprechende Umsetzung aufgetaucht.

Manor Lords kommt wohl für Current- und Last Gen-Systeme

Wie Gematsu berichtet, haben mehrere Konsolenfassungen von Manor Lords in Taiwan eine Altersfreigabe erhalten. Konkret handelt es sich um Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Manor Lords soll also offenbar sowohl für die Current- als auch noch für die Old-Gen-Systeme erscheinen.

Da die Ratings bereits erteilt wurden, könnte das ein Hinweis auf einen nicht mehr allzu weit entfernten Konsolen-Release sein. Ob es sich dabei ebenfalls um die Early-Access-Version oder tatsächlich schon Version 1.0 handeln wird, ist noch nicht bekannt. Letzteres ist allerdings unwahrscheinlich, da die Entwickler bislang noch keinen Termin für den Full Release angekündigt haben.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um ein unbestätigtes Gerücht. Auch wenn Altersfreigaben in Taiwan in der Vergangenheit mehrfach erste Indikatoren auf Umsetzungen bzw. Releases waren, muss es nicht zwangsläufig bedeuten, dass es auch in diesem Fall so ist.

Nach dem Early-Access-Release im April 2024 bekam Manor Lords bislang etliche Anpassungen und vier große Updates, die für viel Feinschliff am Mittelalter-Rollenspiel gesorgt haben. GameStar-Kollege Fabiano hat vor ein paar Monaten einen großen Nachtest geschrieben, in dem er darlegt, welche Stärken, aber auch welche Schwächen der Titel hat (Plus-Abo erforderlich).

Sollte Manor Lords tatsächlich auch für Konsolen erscheinen, wird vor allem spannend zu sehen sein, wie gut die Steuerung aufs Gamepad angepasst wird. Das ist im Aufbau-Genre nämlich oft ein Stolperstein.

