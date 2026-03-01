143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?

Marathon ist Bungies letzte Chance: Nach den Problemen der letzten Jahr müssen die Destiny- und ehemaligen Halo-Macher mit ihrem neuen Extraction-Shooter punkten - sonst dürfte Studiobesitzer Sony bald die Reißleine ziehen.



Und nun die Überraschung: Beim Server Slam zu Marathon zeigt sich, dass die Enttäuschung und Kritik im Vorfeld womöglich verfrüht war: 143.000 Spieler stürzten sich in die Testphase, das ist zumindest ein Achtungserfolg.



Aber ist Bungie damit schon gerettet? Im Talk diskutieren Paul und Felix über Marathons und Bungies Zukunftschancen.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

