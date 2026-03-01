Läuft gerade 143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?
143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?

0 Aufrufe

143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?

Felix Rick, Paul Aeils
01.03.2026 | 16:00 Uhr

Marathon ist Bungies letzte Chance: Nach den Problemen der letzten Jahr müssen die Destiny- und ehemaligen Halo-Macher mit ihrem neuen Extraction-Shooter punkten - sonst dürfte Studiobesitzer Sony bald die Reißleine ziehen.

Und nun die Überraschung: Beim Server Slam zu Marathon zeigt sich, dass die Enttäuschung und Kritik im Vorfeld womöglich verfrüht war: 143.000 Spieler stürzten sich in die Testphase, das ist zumindest ein Achtungserfolg.

Aber ist Bungie damit schon gerettet? Im Talk diskutieren Paul und Felix über Marathons und Bungies Zukunftschancen.

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder.
