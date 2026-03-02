"Suchst du eine Crew?": Marathon-Spieler läuft nichtsahnend über eine Map - plötzlich meldet sich eine gruselige CPU-Stimme über Funk, die ihn ins Verderben locken will

Die CPU-Feinde in Marathon nutzen offenbar den Proximity Chat, um menschliche Spieler*innen zu täuschen.

Tobias Veltin
02.03.2026 | 17:00 Uhr

Marathon ist ein neuer Extraction-Shooter von Bungie, der noch in dieser Woche für PS5, Xbox Series XS und PC erscheint. Marathon ist ein neuer Extraction-Shooter von Bungie, der noch in dieser Woche für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint.

Der neue Extraction-Shooter Marathon hat einen PvPvE-Ansatz, schmeißt euch also sowohl mit menschlichen Spieler*innen, als auch mit CPU-Feinden auf seine Maps. Letztere können richtig zähe Brocken sein und werden vor allem in der Gruppe gefährlich.

Die Einheiten nutzen aber offenbar nicht nur pure Waffengewalt, sondern auch Finesse, wie das Video eine Marathon-Spielers zeigt. Denn ganz offensichtlich nutzen die CPU-Feinde den Proximity Chat, um Spieler*innen ins Verderben zu locken.

Video starten 49:20 143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?

Gruselige Stimme aus dem Off

X/Twitter-User Jacke Lucky teilte ein Video auf der Plattform, in der eine solche Situation zu sehen ist. Es ist allerdings nicht klar, ob es von ihm selbst oder einem anderen Marathon-Spieler stammt. Der kurze Clip zeigt in jedem Fall, wie sich der Spieler über eine Map des Spiels bewegt und offenbar auf dem Weg zu einer nächsten Loot-Gelegenheit ist.

Plötzlich ist aus dem Off eine roboterähnliche und leicht verzerrte Stimme zu hören, die ihn direkt anspricht:

"Suchst du eine Crew?"

Der Spieler lässt sich davon aber nicht beirren und geht weiter seines Weges. Unten könnt ihr euch den Clip anschauen:

In den Kommentaren wird die Szene sowohl als "gruselig", als auch "cool" abgefeiert. Denn offenbar hat der CPU-Feind – der offenbar eine der größeren Boss-Einheiten ist – sich über den Proximity Chat bei dem Spieler gemeldet. Der wird erst aktiviert, wenn man sich in einer geringen Distanz zu einer anderen Person befindet, die nicht im selben Team ist.

Der Bot hat hier also offenbar versucht, einen Marathon-Spieler mithilfe eines "menschlichen" Features ins Verderben zu locken. Und das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend.

Mehr zu Marathon
Marathon-Spieler regen sich über eine Sache im Extraction-Shooter ganz besonders auf - Bungie sagt: "Wir planen, das zu überarbeiten"
von Tobias Veltin
Marathon-Spieler regen sich über eine Sache im Extraction-Shooter ganz besonders auf - Bungie sagt: Wir planen, das zu überarbeiten
Marathon Open Beta ist gestartet: Server-Status und alle Infos zum Launch im Überblick
von Tobias Veltin
Marathon Open Beta ist gestartet: Server-Status und alle Infos zum Launch im Überblick

Das "Lock-Feature" könnte noch cooler sein

So cool das Ganze ist, gibt es allerdings auch gleich zwei Haken an der Sache:

  • die Stimme ist direkt als "nicht-menschlich" erkennbar, weswegen der Spieler im Video auch weiterläuft – und nicht auf den Täuschungsversuch hereinfällt.
  • Der Proximity Chat wird im Spiel unserer Erfahrung nach kaum genutzt. Sollte das tatsächlich von Entwickler Bungie ein bewusst eingebautes Feature sein, dürfte das an vielen komplett vorbeigehen.

Bislang gibt es noch keine weiteren Clips, die untermauern würden, dass die CPU-Täuschungsmanöver häufiger vorkommen. Bis heute Abend läuft noch der sogenannte "Server Slam" von Marathon, über den ihr den Extraction-Shooter kostenlos ausprobieren könnt.

Der Release von Marathon ist dann bereits Ende der Woche, nämlich am 5. März 2026; der Titel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Marathon

Marathon

Genre: Shooter

Release: 05.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
