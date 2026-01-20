Läuft gerade Marathon: Neuer Trailer verrät das Release-Datum für den Bungie-Shooter
Marathon: Neuer Trailer verrät das Release-Datum für den Bungie-Shooter

24 Aufrufe

Marathon: Neuer Trailer verrät das Release-Datum für den Bungie-Shooter

Daniel Hartmann
20.01.2026 | 14:00 Uhr

Nachdem Marathon ursprünglich im September 2025 erscheinen sollte, verrät Bungie jetzt das Release-Datum nach der Verschiebung.

Die Veröffentlichung ist für den 5. März 2026 geplant. Im neuen Trailer werden sowohl die Vorbesteller- als auch die Deluxe-Editon-Inhalte vorgestellt. Der PvEvP-Extraction-Shooter vom Studio hinter Halo und Destiny erscheint für den PC (Steam), die PS5 und die Xbox Series X & S.

Bungie hat bereits angekündigt, dass es im Vorfeld noch einen Playtest geben wird. Ein konkretes Datum ist aber noch nicht bekannt.
vor einer Stunde

