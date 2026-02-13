PS Plus für Februar 2026: Sony kündigt nur ein einziges Bonus-Spiel für Extra/Premium an - aber es ist ein echter Banger

Jetzt hat Sony endlich enthüllt, welche Spiele im Februar noch zu PS Plus kommen.

PS Plus-User mussten sich diesmal etwas länger gedulden. Eigentlich sollten die neuen Spiele für das Extra- und Premium-Abo nämlich bereits am gestrigen Mittwoch enthüllt werden, Sony ließ den üblichen Ankündigungszeitraum aber kommentarlos verstreichen.



Spätestens jetzt ist der Grund dafür klar: Bei der State of Play gab es dann nämlich endlich die Ankündigung – allerdings nur von einem Spiel.

PS Plus Extra/Premium im Februar 2026: Diese spiele sind bekannt

Diese Spiele bekommt ihr ab dem 17. Februar mit PS Plus Extra und Premium:

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

Nicht ganz klar ist, ob Marvel's Spider-Man 2 das einzige Spiel ist, das wir diesen Monat im Spielekatalog bekommen. Bislang gibt es von Sony noch keine Ankündigung zu weiteren Spielen. Vorab waren auch Test Drive Unlimited Solar Crown und Neva als Bonus-Spiele geleakt, bestätigt sind sie aber bislang nicht.

Bekannt gegeben wurde nur, dass uns in den nächsten Monaten noch ein paar Titel erwarten: Tekken Dark Resurrection kommt im März für PS Plus Premium, Time Crisis wandert dann im Mai in den Katalog. Big Walk kommt irgendwann 2026, auch für Essential.

Wollt ihr wissen, was sonst noch alles bei Sonys State of Play angekündigt wurde, gibt euch unser Live-Ticker alle Infos:

Denkt auch an die Essential-Spiele

Die Essential-Titel für den Februar sind bereits live, ihr müsst sie allerdings händisch eurer Bibliothek hinzufügen, um auch nächsten Monat noch Zugriff darauf zu haben. Diese vier Titel gibt es aktuell:

Undisputed

Subnautica: Below Zero

Ultros

Ace Combat 7: Skies Unknown

Diese Spiele verlassen PS Plus im Februar

Diese sieben Spiele verlassen die Bilbiothek von PS Plus Extra am 17. Februar:

WWE 2K25

The Ascent

Cult of the Lamb

New World: Aeternum

Rez Infinite

SaGa Frontier Remastered

Super Neptunia RPG

Zwar finden sich auch Carto und Spirit of the North auf der "Last Chance to Play"-Liste, allerdings sind beide bereits nicht mehr Teil von PS Plus.



Ähnlich sieht es bei New World: Aeternum aus. Da das Spiel am 15. Januar 2026 aus dem Handel genommen wurde, könnt ihr die nächsten Tage nur noch darauf zugreifen, wenn ihr es bereits heruntergeladen habt.

Alles Wichtige zu den drei Abo-Stufen von PS Plus

Habt ihr kein PS Plus-Abo, dann haben wir allerhand Infos zu Essential, Extra und Premium für euch in einem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus zusammengefasst.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sagt ihr zu der Ankündigung?