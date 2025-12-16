Marathon gibt Release-Monat und Preis bekannt: Bungie-Shooter erscheint bereits im ersten Halbjahr 2026

Marathon soll nun im ersten Quartal 2026 erscheinen.

Um Marathon, den neuen SciFi-Shooter von Bungie, war es in den vergangenen Monaten sehr ruhig geworden. Neue Infos gab es seit der Bekanntgabe der Verschiebung des Spiels von September 2025 auf das nächste Jahr nur sporadisch und deswegen hatten wir in diesem Jahr nicht mehr unbedingt mit Neuigkeiten zum Spiel gerechnet.

Doch die gibt es jetzt, denn Bungie hat überraschend einen neuen Release-Monat für Marathon bekannt gegeben – und sich auch zum Preis geäußert.

4:58 Marathon in 5 Minuten: Bungie erklärt, was euch im neuen Multiplayer-Shooter erwartet

Die Marathon-Ankündigungen im Überblick

Release-Monat: März 2026

März 2026 Preis: 39,99 US-Dollar

Damit stehen zwei Dinge fest: Zum einen erscheint Marathon bereits im ersten Halbjahr 2026 – was nicht unbedingt zu erwarten war. Und zum anderen haben sich die kürzlich aufgekommenen Gerüchte, der Titel könnte mit 70 Dollar den Vollpreis kosten, damit als eben das herausgestellt: Gerüchte.

Ein konkretes Release-Datum behält sich Bungie weiterhin vor, mit der März-Ankündigung gibt es jetzt aber zumindest einen guten Orientierungspunkt.

Eine Ankündigung gab es auch bezüglich der Season/Battle-Pässe im Spiel. Diese müssen laut Bungie nicht in einem bestimmten Zeitrahmen gekauft werden und sollen auch nicht auslaufen – es wird also auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich sein, Belohnungen wie Ingame-Cosmetics zu sammeln.

Es geht offenbar bergauf mit Marathon

Nach vielen schlechten Nachrichten und Unsicherheiten sind das jetzt also endlich mal wieder positive News zum Spiel. Bislang stand der Bungie-Shooter nämlich unter keinem guten Stern. Im Mai gab es im Studio einen handfesten Plagiats-Skandal als sich ungefragt am Werk einer Künstlerin bedient wurde.

Die Stimmung im Team befand sich damals laut diverser Quellen an einem absoluten Tiefpunkt, was sich durch die Verschiebung des Spiels nicht unbedingt gebessert haben dürfte. Mittlerweile scheint es jedenfalls wieder bergauf zu gehen – und es wird spannend zu sehen sein, wie sich Marathon im März 2026 präsentieren wird.

Was ist Marathon überhaupt?

Marathon ist ein Extraction-Shooter, der seinen Fokus komplett auf Online-Multiplayer legt – einen Singleplayer-Modus bzw. Kampagne gibt es dementsprechend nicht. Auf dem Planeten Tau Ceti IV müsst ihr als Mitglied eines Söldnertrupps Ressourcen bergen, Missionsziele erfüllen und Loot sammeln, bevor ihr dann an einem von mehreren Extraktionspunktn wieder verschwindet. Neben KI-Feinden wollen euch dabei andere menschliche Spieler*innen natürlich in die Suppe spucken.

Marathon ist bislang für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC angekündigt.