Pokémon-Legenden: Z-A - Der Mega-Dimension-DLC wird von der Community gerade kräftig zerrissen

Spieler bemängeln Preis-Leistungs-Verhältnis und repetitive Spielmechaniken.

Stephan Zielke
16.12.2025 | 12:05 Uhr

Der kostenpflichtige DLC Mega Dimensions für Pokémon Legenden: Z-A sorgt aktuell für viel Frust in der Community.

Der kostenpflichtige DLC Mega Dimensions für Pokémon Legenden: Z-A sorgt aktuell für viel Frust in der Community. Auf Metacritic fällt das Add-on deutlich ab: Während das Hauptspiel dort halbwegs solide Bewertungen sammelte, liegt der DLC bei einem Metascore von 69 Punkten. Die User-Wertung ist mit 3,3 sogar noch deutlich niedriger. Viele Spieler*innen fragen sich, ob der Inhalt den Preis von 29,99 Euro rechtfertigt.

“Das hätte ins Hauptspiel gehört“

Ein häufiger Vorwurf lautet, dass Mega Dimensions eher wie herausgeschnittener Content wirkt. Auf Metacritic wird mehrfach kritisiert, dass der DLC kaum neue Ideen mitbringt und stattdessen bekannte Systeme künstlich streckt. Besonders oft genannt: sehr viele Story-Sequenzen, die sich inhaltlich stark wiederholen und den Spielfluss ausbremsen.

Auch das neue Gameplay steht in der Kritik. Zeitlich begrenzte Mini-Areale, recycelte Stadtabschnitte und ein Kochsystem, das vor allem verlangsamen soll, werden als unnötig empfunden. Hinzu kommen technische Probleme wie schlechtes Pathfinding, bei dem Pokémon hängen bleiben oder Umwege laufen, obwohl Ziele direkt vor ihnen liegen.

Kaum neue Inhalte, viel Grind

Auch auf Reddit gibt es große Sammel-Threads, die die zahlreichen Probleme des DLC ansprechen. Für viele ist der größte Kritikpunkt der fehlende Zuwachs an Sammelinhalten. Abseits von Mega-Formen gibt es keine neuen Pokémon oder regionalen Varianten. Das Füllen des neuen Pokédex wird als reiner RNG-Grind beschrieben, zumal man gezwungen ist, massenhaft Pokémon zu fangen und später wieder freizulassen.

Unverständlich finden viele außerdem, dass Pokémon im DLC keine Erfahrungspunkte erhalten, obwohl Kämpfe auf hohem Level stattfinden. Zwar gibt es reichlich EP-Bonbons, das fühlt sich für viele aber wie ein Workaround statt einer sauberen Lösung an. Auch die fehlende Pokémon-Home-Anbindung stößt sauer auf – gerade bei einem DLC, der auf Level-100-Teams ausgelegt ist.

Gute Idee, falscher Preis?

Einige Spieler räumen ein, dass Systeme wie das Donut-Buff-System oder vereinfachtes Item-Farming durchaus Vorteile haben. Der Tenor bleibt jedoch: Als kostenloses Postgame-Update hätte Mega Dimensions vermutlich besser funktioniert. Als teurer DLC fehlt vielen der Mehrwert.

Ob Game Freak hier noch mit Updates nachbessert, bleibt abzuwarten. Aktuell scheint aber klar: Mega Dimensions ist einer der umstrittensten Pokémon-DLCs der letzten Jahre.

Wie seht ihr das – übertriebene Kritik oder berechtigter Frust?

