Arc Raiders: Cold Snap-Update - Release, Uhrzeit, Server-Status und neue Inhalte des Winter-Patches

Das gibt es vorab zum Winter-Update von Arc Raiders zu wissen.

Das letzte große Update für Arc Raiders in diesem Jahr steht vor der Tür. Der "Cold Snap"-Patch bringt zwar nicht wie zuletzt "North Line" eine neue Map ins Spiel, dafür aber einen Wettereffekt. Was euch neben Schneegestöber noch erwartet und wann das Update vermutlich live geht, erfahrt ihr hier.

18:00 Uhr Einmal schlafen heißt es noch, dann erwartet euch das Winter-Update in Arc Raiders! Wir halten euch hier im Live-Ticker zu neuen Infos, Patchnotes und mehr auf dem Laufenden. Vor Kurzem wurde dann auch der Blogpost zum kommenden Update veröffentlicht, der noch ein paar Details zu den Inhalten verrät.

Start-Termin für das Update: Dienstag, der 16. Dezember

Dienstag, der 16. Dezember Start-Uhrzeit: vermutlich wieder gegen 10:30 Uhr morgens deutscher Zeit

Eine genaue Start-Uhrzeit für das Update wurde noch nicht bekannt gegeben. Es wirkt aber naheliegend, dass dieser Patch zu einer ähnlichen Zeit wie zuletzt das North Line-Update live gehen dürfte. Das erschien am 13. November gegen 10:30 Uhr bei uns. Falls sich etwas an der Zeit ändern sollte, erfahrt ihr es oben im Ticker.

1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Die größte Neuerung des Updates wird bereits im Namen angeteast: Schneefall kommt als Wetterbedingung ins Spiel. Das behindert nicht nur eure Sicht, die Kälte killt euch auch, wenn ihr zu lange draußen bleibt. Auf dem offiziellen X/Twitter-Account teast das Team auch bereits an, dass wir den Effekt für alle Maps bekommen und wie er aussieht. Am Ende ist auch ein neues Outfit zu sehen:

Dank der offiziellen Roadmap für 2025 kennen wir aber auch noch weitere Inhalte des Updates. So erwartet uns mit "Flickering Flames" ein neues zeitlich begrenztes Event, daneben wird es auch ein neues Raider Deck und neue Quests geben.

Zusätzlich bringt das Update auch das "Expedition Departure Window" endlich ins Spiel. Das musste zuvor um ein paar Tage verschoben werden und geht jetzt am 17. Dezember live. Damit bekommt ihr die Option, mit einem neuen Raider von vorne anzufangen, bekommt im Gegenzug aber ein paar permanente Unlocks und temporäre Buffs.

Zuletzt hat Embark Studios auch ein neues Item via TikTok und Instagram angeteast: Anscheinend bekommen wir mit dem Update auch ein neues Instrument, nämlich eine Gitarre.

