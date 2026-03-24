Die Yoshi-Badebombe zum Mario Galaxy-Film verstört mehr als dass sie begeistert - der Effekt sieht aus, als würde der kleine Dino darin verbluten

Yoshi sollte eigentlich auch zum Star im Badezimmer werden. Mit einem Horrorfilm rechnen allerdings die wenigsten.

Zum kommenden Mario-Film gibt es aktuell eine eigentlich nette Kooperation: Der Kosmetikhersteller Lush bietet Badebomben im Yoshi-Ei-Design an. Die Idee dahinter ist eigentlich simpel. Das Ei wird ins Wasser gelegt und "schlüpft" nach und nach, während sich darin kleine Überraschungen wie Münzen oder Power-ups verbergen.

Was auf dem Papier nach einer niedlichen Aktion für Kinder klingt, sorgt in der Praxis jedoch für gemischte Reaktionen – insbesondere wegen der unglücklichen Farbwahl.

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Beim Auflösen geben die Badebomben Farbe ins Wasser ab, die auf den Inhalt im Inneren hinweisen soll. Münzen werden zum Beispiel mit gelber Farbe angekündigt. So weit, so harmlos.

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Autoplay

Bei der Variante mit der Feuerblume färbt sich das Wasser jedoch kräftig rot. In Kombination mit dem Ei-Design wirkt es für manche so, als würde das Ei "bluten“.

Während Erwachsene diesen Effekt oft mit Humor nehmen, reagieren Kinder in mehreren Videos verunsichert oder erschrocken. In einigen Fällen brechen sie das Bad sogar ab.

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Gut gedacht, schlecht umgesetzt

In sozialen Netzwerken wird deshalb vor allem die Umsetzung diskutiert. Einige sehen die Verantwortung bei den Eltern, die ihre Kinder nicht ausreichend beruhigen. Andere kritisieren die Farbwahl selbst und halten Rot in diesem Kontext für unglücklich gewählt.

Stell dir vor, dein Kind denkt plötzlich, es hätte Yoshi verletzt.

Einige Eltern berichten, dass sie nach den Clips zögern, das Produkt zu kaufen, um nicht die eigenen Kinder zu traumatisieren.

Vielleicht wäre hier eine neutralere Farbwahl sinnvoll gewesen oder ein Regenbogeneffekt mit mehreren Farben. Gleichzeitig sollte man aber auch die Eltern ein Stück weit in die Verantwortung nehmen. Denn statt – wie in manchen der Videos – über die geschockten Kinder zu lachen, wäre es vielleicht angebracht, ruhig zu erklären, was da gerade passiert. Und die Kamera auch mal wegzulegen.

Würdet ihr so eine Badebombe euren Kids kaufen – oder schreckt euch der Effekt eher ab?