Mario Kart 8: Es ist endlich endgültig geklärt, mit welcher Kombination ihr die besten Chancen auf den Sieg habt

Mario Kart 8 gilt als einer der besten Fun-Racer aller Zeiten.

Mario Kart 8 feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Zunächst für die Wii U veröffentlicht, startete der Titel vor allem als Deluxe-Variante auf der Nintendo Switch durch und ist mit über 60 Millionen abgesetzten Exemplaren das meistverkaufte Spiel für diese Konsole.

Eine Frage dürften sich vermutlich alle Mario Kart 8-Fahrer*innen früher oder später stellen: Welches ist eigentlich die beste Kombination aus Charakter, Kart, Reifen und Gleiter? Natürlich entscheiden viele nach persönlichem Geschmack oder favorisierten Charakteren, aber es gibt auch eine harte Datengrundlage, auf der sich diese Auswahl treffen lässt.

Und genau diese hat Datenanalyst Antoine Mayerowitz ausgewertet und seine Ergebnisse in einer ebenso schick aufbereiteten wie beeindruckenden Präsentation zusammengetragen, um zu klären, welches die erfolgversprechendste Kombination ist. Darin wird unter anderem vorgerechnet, dass es im Spiel insgesamt 703.560 unterschiedliche Zusammenstellungen gibt.

So hat der Analyst die "beste" Kombination ermittelt

Anschließend nutzt Mayerowitz die sogenannte Pareto-Optimum-Methode, um diese Auswahl immer weiter einzuschränken. Das Pareto-Optimum ist laut Wikipedia

"ein (bestmöglicher) Zustand, in dem es nicht möglich ist, eine (Ziel-)Eigenschaft zu verbessern, ohne zugleich eine andere verschlechtern zu müssen."

Ein Ausschnitt aus der Präsentation. (Quelle: https://www.mayerowitz.io/blog/mario-meets-pareto)

Etwas verständlicher: Bei den Werten wird auf eine möglichst gute Balance zwischen gewissen Bewertungskriterien geachtet, im Fall von Mario Kart 8 sind das vor allem Beschleunigung und Endgeschwindigkeit. Diese Methode hat Mayerowitz dann nicht nur für die Fahrer*innen, sondern auch für die Fahrzeuge, die Reifen und die Gleiter durchgearbeitet und kommt schließlich zu einem Ergebnis.

Am erfolgsversprechendsten – und auch bei vielen Mario Kart 8-Pros beliebt – ist folgende Kombination:

Fahrerin: Peach

Peach Kart: Bärchen-Bolide

Bärchen-Bolide Reifen: Klein

Klein Gleiter: Wolkenballons

Ebenfalls gut fährt man laut der Auswertung unter anderem auch mit Birdo, Daisy, Peachette und Yoshi, wenn der Rest der Kombination beibehalten wird.

Eine Garantie, dass ihr in dieser Zusammenstellung jedes Rennen gewinnt, ist das selbstverständlich nicht – zumal bei Mario Kart 8 ja auch noch andere Faktoren für den Sieg eine Rolle spielen – eine interessante Abhandlung ist das Ganze aber in jedem Fall.

Und zudem auch eine interessante Entscheidungshilfe, denn die Auswertung zeigt euch auch an, welche Fahrer*innen die besten sind, wenn ihr beispielsweise viel Wert auf Handling legt.

Mario Kart 8 Deluxe erschien am 28. April 2017 für die Nintendo Switch. Knapp fünf Jahre nach dem Release kündigte Nintendo den Strecken-Boosterpass an, der dem Spiel in insgesamt sechs DLC-Wellen noch einmal 48 Pisten hinzufügte. Mittlerweile ist der Pass "abgeschlossen" weswegen viele auf baldige Infos zu einem möglichen Mario Kart 9 hoffen.

