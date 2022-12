Mario Kart 8 Deluxe: DLC-Welle 3 kommt heute, das ist die offizielle Uhrzeit

Mario Kart 8 Deluxe gehört immer noch zu den beliebtesten Spielen auf der Nintendo Switch und bekommt über den Booster-Streckenpass bis Ende 2023 insgesamt 48 neue Kurse spendiert.

Zwei DLC-Wellen wurden bereits veröffentlicht, im Dezember steht die dritte an. Genauer gesagt ist der Release heute, also am 07. Dezember 2022. Dann wird die Streckenauswahl von Mario Kart 8 Deluxe um insgesamt 8 Pisten erweitert.

Offizielle Uhrzeit für den Welle 3-DLC steht fest

Und wer sich noch fragt, wann genau er das kommende Update für den Fun-Racer laden und anschließend über die neuen Kurse flitzen kann. Denn Nintendo hat die offizielle Startuhrzeit bereits bekannt gegeben. Demnach ist es heute am frühen Nachmittag soweit:

Release und Uhrzeit: 07. Dezember 2022 um 14:00 Uhr deutscher Zeit

Nintendo hat Ende November einen Trailer veröffentlicht, mit dem ihr euch schon mal auf die dritte DLC-Welle vorbereiten könnt und der die kommenden Kurse in Aktion zeigt:

2:32 Mario Kart 8 Deluxe - Neuer Trailer stellt die 3. Welle des Streckenpass mit Releasetermin vor

Welche Strecken bietet die DLC-Welle 3 für Mario Kart 8 Deluxe?

Wie schon die bisherigen Strecken liefert euch der nächste DLC des Booster-Streckenpasses zwei neue Cups mit insgesamt 8 neuen Kursen. Dazu gehören unter anderem eine komplett neue Piste (Bergbescherung), als auch zahlreiche überarbeitete Versionen aus älteren Mario Kart-Spielen. Eine komplette Auflistung und weitere Infos findet ihr in unserem separaten Artikel.

Mario Kart 8 Deluxe erschien im April 2017 für die Nintendo Switch und ist auf der Konsole ein echter Dauerbrenner. Wohl auch aufgrund des anhaltenden Erfolges entschied sich Nintendo, den Titel mit zusätzlichen Strecken auszustatten. Weitere Infos zu der Erweiterung und den Pisten aus bisherigen Wellen findet ihr in unserem Übersichtsartikel zum Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe.