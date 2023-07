Mario Kart 8 DLC-Welle 5: Nintendo vergisst wichtigstes Feature in neuer Strecke und die Community findet's peinlich

Autsch, die überarbeitete Sonnenuntergangs-Wüste lässt das essentielle Feature der Strecke vermissen.

Die Sonnenuntergangs-Wüste ist Teil der 5. DLC-Welle des Boosterstrecken-Passes für Mario Kart 8. Die überarbeitete Version der Strecke lässt viele Spielerinnen und Spieler aus der Community des Fun-Racers allerdings enttäuscht zurück.

Die Sonnenuntergangs-Wüste wird ihrem Namen nicht mehr gerecht

Der Grund: In der Switch-Version der Sonnenuntergangs-Wüste geht die Sonne gar nicht unter. Aber genau das hob das Original von den anderen Pisten des Racers ab.

Erstmals konnten wir im GBA-Ableger Mario Kart: Super Circuit durch die Sonnenuntergangs-Wüste fegen, später wurde die Strecke auch zum Mobile-Racer Mario Kart: Tour hinzugefügt. Das Besondere: Im Laufe des Rennens geht die Sonne unter und nach der ersten Runde herrscht Nacht. Der zu Beginn rötliche Himmel wird allmählich in ein nächtliches Blau getränkt.

Aber genau das fehlt nun in der überarbeiteten Version, die die 5. DLC-Welle mit sich bringt. Die "neue" Sonnenuntergangs-Wüste weist zwar deutliche grafische Verbesserungen auf, aber lässt eben das wichtigste Feature der Rennpiste vermissen.

Fans sind entsprechend verwundert und enttäuscht oder amüsieren sich mit Memes auf Twitter über den Fehler.

Aber Hoffnung besteht: Es ist möglich, dass Nintendo den vermissten Sonnenuntergang früher oder später mit einem Update doch wieder einführt. Erinnert ihr euch noch an die Debatte rund um die Kokos-Promenade? Hier kritisierten Fans zunächst, dass sich die von Shy Guys gesteuerten Autos auf der Zielgeraden in der überarbeiteten Fassung der Piste im Gegensatz zum Original nicht mehr bewegten. Nintendo änderte das in einem späteren Update und führte die fahrenden Autos wieder ein.

Insgesamt bringt die 5. Welle übrigens acht überarbeitete Strecken mit sich:

Feder-Cup

Athen auf Abwegen (Mario Kart Tour)

Daisys Dampfer (Mario Kart Double Dash)

Vancouver-Wildpfad (Mario Kart Tour)

Bad-Parcours (Neu)

Doppelkirschen-Cup

Los-Angeles-Strandpartie (Mario Kart Tour)

Sonnenuntergangs-Wüste (Mario Kart Super Circuit)

Koopa-Kap (Mario Kart Wii)

Mondblickstraße (Mario Kart Wii)

Das müsst ihr über den Boosterstrecken-Pass zu Mario Kart 8 Deluxe wissen

Wie teuer ist der Boosterstrecken-Pass? Der DLC-Pass für MK 8 Deluxe kostet 24,99 Euro und umfasst insgesamt 48 Strecken, die in sechs Wellen erscheinen – eine Welle fehlt also noch. Bei den Pisten handelt es sich um grafisch überarbeitete Strecken aus alten Mario Kart-Teilen, die allesamt bis Ende des Jahres veröffentlicht werden sollen.

Alle wichtigen Infos haben wir hier nochmal für euch zusammengefasst:

DLC-Strecken auch mit Switch Online-Mitgliedschaft erhältlich: Wollt ihr keine 24,99 Euro für alle 48 Strecken des Booster Pass ausgeben, könnt ihr alternativ die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft erwerben. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass ihr euch den Service samt Erweiterungspack kaufen müsst.

Was ist eure Meinung zu den neuen Strecken, die die 5. DLC-Welle von Mario Kart 8 Deluxe im Gepäck hat?