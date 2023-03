Mario Kart 8 Deluxe: Auf der neuen Yoshi-Strecke fühle ich mich wieder wie ein 10-Jähriger

Für Tobi ist der neue Yoshi-Kurs das absolute Highlight von DLC-Welle 4.

Es ist schon fast so etwas wie ein Ritual: Als ich am Donnerstag las, dass die vierte DLC-Welle des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht worden ist, schmiss ich sofort meine Switch an, wartete bis sich das Update installiert hatte und drehte ein paar Runden über die neuen Kurse – so wie ich das bei den bisherigen DLC-Wellen auch getan hatte.

Doch dieses Mal war etwas anders. Denn bei einem Kurs wogte eine derartige Nostalgie-Welle über mich hinweg, die ich zumindest bei Mario Kart 8 Deluxe nie für möglich gehalten hätte. Auf meinem Körper breitete sich eine wohlige Gänsehaut aus und meine Mundwinkel zogen sich in fast schon unnormalem Ausmaß nach oben.

Um welche Strecke es sich konkret handelt, habt ihr sicherlich schon der Überschrift entnommen: Yoshi's Eiland. Das ist kein Remaster eines bereits vorhandenen Kurses, sondern ein komplett neuer. Und der Name deutet es schon an, er referenziert den SNES-Titel Yoshi's Island aus dem Jahr 1995. Und genau diese Tatsache hat auch für eben beschriebenen Nostalgie-Flash gesorgt.

Tobias Veltin Auch wenn Mario Kart 8 Deluxe mittlerweile schon fast sechs Jahre auf dem Buckel hat, gehört der Fun-Racer immer noch zu den Stammgästen in Tobis Switch. Dafür sorgt die zeitlos gute Spielbarkeit, die Vielzahl an abwechslungsreichen Kursen und die Tatsache, dass sogar Wettfahrten mit seiner Tochter möglich sind – der Schlau-Steuerung von Mario Kart 8 sei Dank.

Viele liebevolle Details

Denn mit Yoshi's Island verbinde ich persönlich einige ganz wunderbare Videospiel-Erinnerungen. Das Spiel lag nämlich dem SNES-Bundle bei, das ich zu meinem 10. Geburtstag geschenkt bekam und in das ich direkt nach dem Auspacken für eine gefühlte Ewigkeit abtauchte.

Die wunderbare Comic-Optik, der Ohrwurm-Soundtrack und die anspruchsvollen Jump&Run-Level während der Rettung von Baby Mario haben sich wohl für alle Zeit in mein Hirn gefräst.

Und die neue Strecke holt all diese Erinnerungen auf einen Schlag wieder hervor, da sie enorm viele Details der Vorlage aufgreift. Diverse Gegnertypen zum Beispiel, wie etwa die Shy-Guys mit ihren Stelzen, die flatternden Möwen oder das riesige Schleimmonster, das in der Ferne seine Kreise im Wasser zieht.

Dazu die Musik, die eins der bekanntesten Stücke aus Yoshi's Eiland aufgreift, ja sogar der "Pling"-Effekt, wenn ich Münzen einsammele ist derselbe wie im Original. Herrlich!

Ihr braucht bewegte Eindrücke von Yoshi's Eiland? Bitte schön!

2:48 Mario Kart 8 Deluxe: 3 Runden auf dem neuen Yoshi's Eiland-Kurs

Yoshi's Eiland schafft etwas wie kaum ein anderer Kurs zuvor

Der Kursverlauf mag nicht sonderlich spektakulär sein, dafür ist er aber mit diversen Sprüngen, einer Unterwasserpassage und sogar einem Abschnitt über den Wolken sehr abwechslungsreich - und sorgt obendrauf mit seinen vielen liebevollen Reminiszenzen dafür, dass ich mich für die knapp 3 Minuten, die ein Rennen auf diesem Kurs dauert, wieder wie ein 10-Jähriger fühle, der mit leuchtenden Augen vor einem Super Nintendo sitzt.

Für mich ist die Yoshi's Eiland-Strecke deshalb allein schon aus Erinnerungsgründen das große Highlight von DLC-Welle 4 und dürfte sich sicherlich unter meinen Top 10-Kursen des Spiels einreihen. Ich bin gespannt, ob die verbleibenden zwei Wellen nochmal einen ähnlichen Kracher bereit halten.

Wie gefällt euch der neue Yoshi-Kurs? Und welche Strecke ist euer Favorit?