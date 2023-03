Mario Kart 8 Deluxe-DLC Welle 4: Uhrzeit und Release der neuen Strecken

Das ist der Release für die neuen Strecken von Mario Kart 8 Deluxe.

Der Release der vierten Welle des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe steht kurz bevor. Diesmal gibt es nicht nur wieder neue Rennstrecken, sondern auch eine komplett neue Fahrerin. Alles, was ich vorab zum DLC wissen müsst, fassen wir hier zusammen.

Release und Uhrzeit der vierten DLC-Welle

Release : 9. März 2023

: 9. März 2023 voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 14:00 bis 16:00 Uhr deutscher Zeit*

*Woher kommt diese Uhrzeit? Bislang hat Nintendo noch keine offizielle Uhrzeit für den DLC-Release angegeben, wir rechnen mit einer Ankündigung am 8. März. Allerdings wurden die letzten beiden DLC-Wellen jeweils um 14:00 und 16:00 Uhr veröffentlicht, es ist also wahrscheinlich, dass Nintendo sich an ein ähnliches Muster hält. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald es mehr Infos gibt.

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zur vierten Welle mit allen Strecken anschauen:

1:48 Mario Kart - Trailer verrät Release-Termin der 4. DLC-Welle

Das steckt in der 4. DLC-Welle:

Acht neue Strecken

Frucht-Cup

Ausfahrt Amsterdam (Mario Kart Tour)

Flussufer-Park (Mario Kart: Super Circuit)

DK Skikane (Mario Kart Wii)

Yoshis Eiland (NEU)

Bumerang-Cup

Bangkok-Abendrot (Mario Kart Tour)

Marios Piste (Mario Kart DS)

Waluigi-Arena (Mario Kart: Double Dash!!)

Überholspur Singapur (Mario Kart Tour)

Neue Fahrerin

Mit Birdo bekommt Mario Kart 8 Deluxe die erste neue Fahrerin seit acht Jahren. Und dabei wird es nicht bleiben – wie Nintendo nämlich bestätigt hat, werden in Zukunft noch weitere "altbekannte Charaktere der Mario Kart-Serie" ergänzt.

Welche das sind, ist noch nicht bekannt, aber zumindest Kollege Tobi hat einen konkreten Wunsch:

Mario Kart 8 Deluxe: Auch DLC-Wellen 5 und 6 bringen neue Fahrer und ich hab schon lange einen Favoriten von Tobias Veltin

Alle Infos zum Mario Kart 8-Streckenpass

Bis Ende 2023 sollen wir insgesamt 48 Strecken mit dem Booster-Streckenpass erhalten. Fast alle zukünftigen Booster-Rennstrecken wurden auch bereits in einem Leak verraten, der sich bislang größtenteils bewahrheitet hat. Nur kleine Details weichen ab, so ist in dieser Welle etwa eine Strecke, die laut Leak erst in Welle 5 auftauchen sollte.

Weitere Infos zur Erweiterung, den Pisten aus bisherigen Wellen und wie ihr mit Nintendo Switch Online an die neuen Inhalte kommt, findet ihr in unserem Übersichtsartikel zum Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe.

Auf welche Strecke der 4. Welle freut ihr euch am meisten?