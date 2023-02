Mario Kart 8 Deluxe: Auch DLC-Wellen 5 und 6 bringen neue Fahrer und ich hab schon lange einen Favoriten

Die Ankündigung, dass es in DLC-Welle 4 des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe neben neuen Kursen auch eine neue Fahrerin geben wird, gehörte für mich zu den großen Überraschungen der Nintendo Direct im Februar 2023. Denn auch wenn bei mir die Hoffnung da war, dass es irgendwann neue Charaktere ins virtuelle Fahrerlager schaffen würden, war ich eigentlich davon ausgegangen, dass Nintendo die "neue Kurse only"-Strategie durchziehen würde – heißt ja schließlich auch Booster-STRECKENpass.

Denkste: Jetzt also gesellt sich bald Birdo, die bereits in Mario Kart: Double Dash!! auf dem Gamecube mitfuhr, zur ohnehin schon üppigen Charakterauswahl. Doch bei diesem einen Neuzugang soll es nicht bleiben. Denn Nintendo bestätigte jetzt offiziell, dass es auch in den DLC-Wellen 5 und 6 neue Fahrer*innen geben wird.

Woher kommt die Info? Von der offiziellen japanischen Nintendo-Homepage. Dort ist bei der Mario Kart 8 Deluxe-Unterseite nämlich ein Eintrag zu lesen, der auf deutsch übersetzt folgendes bedeutet:

"Ab dem 5. Aufzählungspunkt werden Charaktere hinzugefügt, die in früheren Werken erschienen sind!

Mit "Aufzählungspunkt" ist hier natürlich die DLC-Welle gemeint und mit "frühere Werke" ältere Serienablager von Mario Kart. Dementsprechend heiß wird unter dem obigen Tweet auch schon diskutiert und Wünsche geäußert, es fallen unter anderem Namen wie Funky Kong, Petey Piranha oder Pauline.

Mein Favorit ist rosa und kugelrund

Ich persönlich hoffe ja schon seit langem auf einen ganz bestimmten Charakter. Weil er zu meinen allerliebsten Nintendo-Figuren überhaupt zählt und mir allein schon gute Laune macht, wenn ich ihn nur sehe. Ich rede natürlich vom rosa Knubbel Kirby, der sicherlich auch am Steuer eines Karts eine hervorragende Figur machen würde.

Als Fan-Mod gab es Kirby tatsächlich schon mal in Mario Kart 8:

Die Chancen sind gering: Nintendos Zitat macht mir jetzt wieder neue Hoffnung, allerdings wird es bei der vermutlich auch bleiben. Wenn man die Äußerung auf der Webseite wörtlich nimmt, wird Kirby auch in Welle 5 und 6 nicht auftauchen. Denn der Nimmersatt war noch nie Teil eines Mario Kart-Teils, weswegen die Chancen auf einen Auftritt vermutlich gegen null tendieren.

Aber auch ohne Kirby bin ich sehr gespannt, welche Charaktere Nintendo bei den letzten DLC-Wellen aus dem Hut zaubern wird. Bleibt es bei einem pro Erweiterung? Oder werden es gar noch mehr? So oder so: Mario Kart 8 Deluxe erzeugt fast sechs Jahre nach dem Erst-Release noch eine Spannung, die ich so nie für möglich gehalten hätte.

Und jetzt seid ihr dran: Wen würdet ihr gerne in Mario Kart 8 Deluxe sehen?