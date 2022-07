Mario Kart 8-Leak verrät, welche Mario Kart-Titel noch in den DLC kommen sollen

Seit Update 2.0.0 zu Mario Kart 8 Deluxe haben wir bereits herausgefunden, welche neuen DLC-Cups in kommenden Wellen des Booster-Streckenpasses auf uns warten. Die Namen sind zwar noch nicht final, doch anhand der Symbole konnten wir einen Eindruck bekommen, was uns in zukünftigen Wellen erwartet.

Ein weiterer Leak könnte nun verraten, welche Mario Kart-Titel in den einzelnen Cups berücksichtigt werden und wie viele komplett neue DLC-Strecken uns erwarten. In der zweiten Welle gab es die Eiscreme-Eskapade als neue Rennpiste, doch es könnten weitere folgen.

Mario Kart 8 mit neuen DLC-Strecken

Twitter-User fishguy6564 hatte den Code des Mario Kart 8-DLCs bereits geknackt und herausgefunden, welche neuen Strecken in der Zukunft kommen könnten. Diese Voraussage hat sich mit der Releaseankündigung der zweiten Welle des Booster-Passes jetzt zum Teil bereits bestätigt. Wir können zwar nicht sehen, um welche Strecken es sich dabei im Einzelnen handelt, doch die jeweiligen Mario Kart-Plattformen der Strecken sind bereits erkennbar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Somit würden sich die folgenden Aufteilungen für die kommenden Cups ergeben:

Fels-Cup: Tour, DS, GBA, 3DS

Tour, DS, GBA, 3DS Mond-Cup: Tour, GC, ?, 3DS

Tour, GC, ?, 3DS Frucht-Cup: Tour, Wii, DS, ?

Tour, Wii, DS, ? Bumerang-Cup: Tour, GC, GBA, Tour

Tour, GC, GBA, Tour Feder Cup: Tour, Wii, GBA, Tour

Tour, Wii, GBA, Tour Doppelkirschen Cup: Tour, GC, SNES, ?

Tour, GC, SNES, ? Eichel-Cup: Tour, Wii, ?, ?

Tour, Wii, ?, ? Stachi-Cup: Tour, GC, ?, Wii

Wie viele neue Strecken macht das? Würde der Leak stimmen, erwarten uns in den kommenden vier Wellen noch sechs neue Strecken, die es in keinem Mario Kart-Titel zuvor gab.

Die neuen Strecken der zweiten Welle des Booster-Streckenpass können wir im folgenden Trailer bewundern:

Alles Wichtige zum Streckenpass

Der Booster-Streckenpass ist ein kostenpflichtiger DLC, der überarbeitete Cups und Strecken aus alten Teilen der Mario Kart-Reihe für Mario Kart 8 Deluxe bringt.

Preis: 24,99 Euro; ist im Switch Online-Erweiterungspass ohne weitere Kosten enthalten

24,99 Euro; ist im Switch Online-Erweiterungspass ohne weitere Kosten enthalten Bislang sind zwei Wellen verfügbar, bis Ende 2023 folgen noch vier Wellen

Der Pass kann separat erworben werden und ist zudem Bestandteil des Nintendo Switch Online-Erweiterungspasses. Ihr benötigt das Hauptspiel Mario Kart 8 Deluxe, um den DLC spielen zu können, es ist keine Standalone-Erweiterung. Alle Informationen zum Streckenpass gibt es in der GamePro-Übersicht.

Welche Mario Kart-Strecken wünscht ihr euch für die kommenden Wellen?