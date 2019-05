Mario Kart Tour-Betatester befürchten massive Mikrotransaktionen

Mario Kart Tour stellt den neuesten Mobile-Vorstoß von Nintendo dar. Der Titel schlägt in dieselbe Kerbe wie zum Beispiel Super Mario Run: Eine stark vereinfachte Version des bekannten Spielprinzips erscheint für Smartphones und ist free to play. Im Gegensatz zu Super Mario Run müsst ihr beim Handy-Mario Kart nicht nach einer Handvoll Levels zehn Euro bezahlen, sondern für optionale In Game-Währungen. In der Beta schaltet ihr damit Fahrer, Karts und Gleiter frei. Und genau da liegt offenbar der Knackpunkt.

Wie kann ich die Beta spielen? In Deutschland vorerst noch gar nicht. Die Beta zu Mario Kart Tour läuft zwar aktuell schon, aber nur in Japan und den USA. Sie dauert planmäßig noch bis zum 4. Juni und läuft auch nur mit begrenzter Teilnehmerzahl.

Mario Kart bleibt Mario Kart: Auch der Mobile-Ableger funktioniert nach der bekannten Mario Kart-Formel und die macht auch in der Mobile-Fassung ganz offensichtlich einfach Spaß. Es gibt jede Menge alte Bekannte, diverse klassische Items und auch ein Revival vieler Strecken.

So funktioniert's:

Mario Kart Tour gibt alles: Zumindest offenbar, wenn es um Mikrotransaktionen geht. Hier werden in der Beta anscheinend sämtliche Register gezogen und es gibt alle Mechaniken, wegen denen Mobile-Titel so unbeliebt sind.

Ihr könnt Fahrer, Karts, Gleiter und neue Strecken freischalten. Das funktioniert, indem ihr Grand Stars durch simples Rennen fahren oder das Abschließen anderer Herausforderungen einsammelt. Damit könnt ihr Geschenke freischalten, die unter anderem grüne Edelsteine enthalten. (via: Kotaku)

Looks like Mario Kart Tour beta is pretty hardcore with regards to monetization.



Multi-level gacha for drivers, karts and gliders.



Rare drivers have advantages during races.



Stamina system limits races available on an hourly basis.



(Subject to change, this is a beta.)