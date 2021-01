Mario Kart 8-Fan packt verrückten Rainbow Road-Stunt, den vorher nur KI schaffte

Die meisten von uns zocken viele verschiedene Spiele. Manche bleiben aber bei ihren einmal gefundenen Leisten und perfektionieren wenige Titel, bis sie können, was sonst keiner kann. Das gilt auch für Twitter-Nutzer @ArthuurrrP, der es als erster Mensch schaffte, eine fast unmögliche Abkürzung in Mario Kart Wii zu nehmen.

Wo ist diese Abkürzung? Es handelt sich dabei nicht um eine von den Entwicklern vorgesehene Abkürzung, sondern um einen sogenannten Ultra-Skip, der die Mechaniken des Spiels ausnutzt, um große Teile einer Strecke zu überspringen. Auf der Rainbow Road in Mario Kart Wii existiert ein solcher Ultra-Skip, durch den sogar eine ganze Runde ausgelassen werden kann.

Bisher schafft es nur die KI

Wenn es bisher noch niemandem gelungen ist, die Abkürzung zu nehmen, woher wissen die Spieler*innen dann von dem Skip? Das liegt daran, dass die Community Bots erstellt hat, die bis ins kleinste Detail programmiert werden. Auf diese Weise können die Bots Stunts mit unmenschlicher Präzision ausführen.

Dass die Abkürzung doch nicht komplett unmenschlich ist, bewies jetzt @ArthuurrrP in seinem Stream. Mario Kart Wii erschien 2008, also vor über zehn Jahren. Dass es bisher niemandem gelungen ist, den Ultra-Skip auszuführen, zeigt wie beeindruckend das Ganze ist. Aber seht selbst:

Link zum Twitter-Inhalt

Wie ihr seht, hat der Stunt wenig mit anderen Abkürzungen zu tun. Auch der bekannte Ultra-Skip auf der Regenbogenstrecke in Mario Kart 64 ist ein Witz dagegen. Nicht nur, dass @ArthuurrrP einige spezifische Punkte am Rand der Strecke touchieren muss, er muss auch an einem bestimmten Punkt landen, damit das Spiel die Runde als abgeschlossen bewertet.

Hier ist ein Video, dass euch den Ultra-Skip im Detail erklärt:

Link zum YouTube-Inhalt

Mario Kart 8 Deluxe ist übrigens weiterhin das erfolgreichste Switch-Spiel aller Zeiten. Es würde uns also nicht wundern, wenn wir in Zukunft mehr solcher Stunts auch im neusten Teil der Serie sehen werden.

Ist euch schon einmal ein solcher Ultra-Skip gelungen?