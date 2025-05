Mario Kart World: Nintendo bestätigt Cosmetics für alle Fahrzeuge - es sind Sticker

Mario Kart World ist der erste Serienteil, der zum Launch einer "großen" Nintendo-Konsole erscheint.

In Mario Kart World wird es nicht mehr möglich sein, die Fahrzeuge aus Chassis, Rädern und Gleitschirm zusammenzubauen – das war schon etwas länger bekannt. Nun hat Nintendo bestätigt, dass ihr Karts und Co. aber sehr wohl mit Cosmetics verschönern könnt.

Denn in der frei befahrbaren Spielwelt könnt ihr Sticker finden bzw. freispielen, die sich dann auf die Karosserien klatschen lassen. In einem aktuellen Entwickler-Interview zum Spiel war nun erstmals das Auswahlmenü für diese Sticker zu sehen.

Und das zeigt mindestens 32 Einträge. Die kleinen Punkte unter dem Schriftzug in der Mitte unten lassen allerdings vermuten, dass es noch eine zweite Seite mit ähnlich vielen Stickern gibt. Das würde dann bedeuten, dass ihr in Mario Kart World insgesamt 64 Sticker sammeln können werdet.

Der Sticker-Auswahlmenü von Mario Kart World (Quelle: Nintendo.com)

Straßenschild-Motive auf die Fahrzeuge geklebt

Noch nicht klar ist hingegen, wie frei sich die Sticker platzieren lassen – also ob es beispielsweise vorgefertigte Plätze an den Fahrzeugen gibt, oder ob ihr sie auf jede beliebige Position kleben könnt. Wir vermuten allerdings, dass es sich um eine "starre" Platzierung handeln wird.

Welche Motive haben die Sticker? Laut einem der Designer des Spiels soll es sich bei den Motiven um die (Straßen)schilder in Mario Kart World handeln, auf dem Bild sind beispielsweise die Logos für Mario Kart TV oder einen Reparaturservice zu erkennen. Ob es auch noch andere Motive geben wird – beispielsweise die Konterfeis bestimmter Charaktere – ist noch unklar.

Dass es im neuen Fun-Racer Sticker-Cosmetics geben könnte, hatten Seiten wie beispielsweise nintendosoup.com bereits im April vermutet, nachdem in der Nintendo Today!-App Screenshots aufgetaucht waren, die diese Anpassung mehr als andeuteten. Nun gab es also die offizielle Bestätigung dazu.

Mario Kart World erscheint zusammen mit der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025. Erstmals in einem Mario Kart werdet ihr eine frei befahrbare Spielwelt erkunden können, zu den Neuerungen zählen darüber hinaus auch mehr Fahrer*innen auf der Strecke (24 statt bislang 12) und die Möglichkeit, an bestimmten Objekten zu grinden oder Wallrides zu machen.

Das und noch mehr erfahrt ihr unter anderem auch in unserem oben verlinkten Preview-Video.

