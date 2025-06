Mario Kart World: Open World-Erkundung im Splitscreen? Geht leider nicht!

Mario Kart World ist im Splitscreen mit bis zu vier Personen spielbar.

Auch wenn Online-Gaming mittlerweile der Mehrspieler-Standard ist, gibt es immer noch viele, die Splitscreen-Multiplayer zu schätzen wissen. Die Mario Kart-Titel bieten diese Option seit jeher und auch in Mario Kart World könnt ihr euch wieder im Splitscreen mit bis zu vier Personen Schildkrötenpanzer und andere Items um die Ohren hauen.

Doch offenbar funktionieren nicht alle Inhalte im Splitscreen. Genauer gesagt einer, den Nintendo vorab ziemlich groß hervorgehoben hat. Denn wie unter anderem aktuell auf Reddit aufploppt, ist es nicht möglich, die Open World des Spiels per geteiltem Bildschirm zu erkunden.

Ihr könnt zusammen an einer Konsole also beispielsweise nicht auf die Suche nach versteckten Collectibles gehen und euch auch nicht an P-Schalter-Herausforderungen versuchen. Da die frei befahrbare Spielwelt die wohl größte Neuerung in Mario Kart World ist, sind viele – auch wir – dementsprechend enttäuscht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein bisschen Open World im Splitscreen klappt immerhin

Wie der oben verlinkte Reddit-Thread anmerkt, gibt es über einen Umweg aber immerhin die Möglichkeit, im Splitscreen in der Open World herumzufahren. Dafür müsst ihr mehrere Switch 2-Konsolen lokal miteinander vernetzen. Wenn ihr nun eine Lobby öffnet, könnt ihr dort auch zusammen an einer Konsole beitreten und während der Wartezeit durch die Spielwelt gurken.

Allerdings sind dort dann sämtliche Aktivitäten deaktiviert und auch die Mini-Map funktioniert nicht. Das Gelbe vom Ei ist dieses Prozedere also nicht, aber immerhin eine Notlösung – auch wenn die nicht wirklich praktikabel ist.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Autoplay

Es ist schon die zweite enttäuschende Meldung zum neuen Fun-Racer innerhalb kurzer Zeit. Gestern hatten wir darüber berichtet, dass Mario Kart World keinen 200cc-Schwierigkeitsgrad hat. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass dieser zukünftig per Update oder DLC nachgereicht wird, effektiv bedeutet es aber eine Option weniger – zumindest im Vergleich zu Vorgänger Mario Kart 8 Deluxe.

Mario Kart World ist seit dem 5. Juni 2025 exklusiv für die Switch 2 erhältlich.

Hättet ihr gerne im Splitscreen die Open World-Aktivitäten von Mario Kart World gemacht?