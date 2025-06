Mario Kart World: Turbo-Start ausführen - so sichert ihr euch einen Vorteil beim Start eines Rennens

Auch in Mario Kart World könnt ihr euch am Anfang eines Rennens einen Vorteil verschaffen.

Wer die Mario Kart-Serie schon länger verfolgt, weiß es bereits: Am Anfang eines Rennens könnt ihr euch mit dem richtigen Timing einen Vorteil verschaffen und einen Turbo-Start ausführen. Euer Charakter flitzt dann mit einem Boost los und kann sich im Idealfall schon auf den vorderen Plätzen einreihen.

Das funktioniert auch in Mario Kart World wieder. Und besonders schwer auszuführen ist der Turbo-Start im Switch 2-Funracer nicht. Wir zeigen euch wie es geht.

So gelingt der Turbo-Start in Mario Kart World

Am Anfang eines Rennens zählt ein Countdown herunter, Lakitu zeigt euch dazu eine passende Ampel.

Sobald die "2" auf dem Bildschirm erscheint, drückt ihr die Beschleunigen-Taste (in der Standard-Belegung ist das der A-Knopf) und haltet sie anschließend gedrückt.

Wenn jetzt der Countdown abgelaufen ist und das Rennen startet, düst ihr mit einem Boost los. Achtung: Achtet auf andere, langsamere Fahrer*innen und weicht aus. Wenn ihr sie rammt, verliert ihr einen Teil eures Schubs.

Hinweis: Das Zeitfenster ist in Mario Kart World vergleichsweise großzügig, ihr müsst also nicht genau den Moment treffen, wenn die 2 erscheint, sondern könnt auch erst drücken, wenn die Zahl bereits zu sehen ist.

Der Turbo-Start funktioniert übrigens unabhängig vom Renn-Modus, es ist also egal, ob ihr in einem Grand Prix, Einzelrennen, Knockout oder anderen antretet. Solange ihr die Anleitung oben beachtet, klappt der Boost zum Anfang eines Rennens immer.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Mario Kart World ist am 5. Juni 2025 für die Nintendo Switch 2 erschienen. Neue Elemente des Fun-Racers sind unter anderem einen offene und frei befahrbare Spielwelt sowie ein Knockout-Modus, bei dem jeweils die hinteren Fahrer*innen am Ende eines Abschnitts ausscheiden. Außerdem sind nun 24 Charaktere auf der Strecke – doppelt so viele wie im Vorgänger Mario Kart 8 Deluxe.