Mario-Spiel im Angebot: Amazon haut Switch-Abenteuer zum Top-Preis raus!

Bei Amazon gibt's gerade ein großes Mario-Abenteuer zu einem guten Preis.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein großes Mario-Spiel für Nintendo Switch günstig im Angebot abstauben. Der Preis für den Exklusivtitel, der im Nintendo eShop nach wie vor die üblichen 59,99€ kostet, liegt hier aktuell bei nur noch 36,43€, was für eines von Nintendos First-Party-Spielen schon ein ordentlicher Rabatt ist. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebot. Übrigens könnt ihr bei dem Händler gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele günstiger abstauben. Hier eine kleine Auswahl:

Große Seereise für Mario: Das ist das günstige Switch-Spiel!

2:10 Mario & Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Bei dem günstigen Switch-Spiel handelt es sich um Mario & Luigi: Brothership, das die beiden Brüder in ihrem eigenen Schiff auf eine große Seereise durch das in viele kleine Inseln zerbrochene Land Konektania schickt. In dem Rollenspiel erkundet ihr nun diese Inseln, freundet euch mit den Bewohnern an, erledigt Quests für sie und erlebt zahlreiche Abenteuer. Euer Ziel ist dabei, das Land wieder zu vereinen.

Jede der Inseln bietet einen anderen Look und eigene Geschichten, von der Lava-Insel Flammaika bis hin zum schneebedeckten Schlitteriffa. Dabei trefft ihr nicht nur auf die teils recht schrulligen Einheimischen und zahlreiche Monster, sondern auch auf ein paar bekannte Charaktere aus dem Mario-Universum wie Prinzessin Peach und Bowser, die es ebenfalls nach Konektania verschlagen hat.

In Mario & Luigi: Brothership erkunden die beiden Brüder den Ozean mit ihrem eigenen, reichlich skurrilen Schiff.

Wie schon in den früheren Teilen der seit 2003 laufenden Reihe steuert ihr Mario und Luigi gleichzeitig: Für jeden ist ein eigener Aktions-Button auf dem Controller reserviert und in den zahlreichen Minispielen und Jump&Run-Abschnitten müsst ihr ihre Sprünge und Handlungen gut aufeinander abstimmen. Der Kern des Gameplays sind aber die rundenbasierten Kämpfe, in denen die Brüder spezielle Kombo-Attacken starten können.