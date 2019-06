Avengers-Helden in Super Smash Bros? Marvel-Aussage weckt Hoffnung

Marvel und Nintendo bringen Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order exklusiv auf die Nintendo Switch. Die Zusammenarbeit wirft die Frage nach weiteren Kooperationen der beiden Konzerne auf: Denkbar wären zum Beispiel Crossover-Projekte wie ein Auftritt von Marvel-Helden in Super Smash Bros. Ultimate. Das schließt zumindest Marvel nicht aus, was wiederum Hoffnungen weckt.

Marvel Games schließt Smash Bros-Crossover nicht aus

"Alles kann passieren": Gegenüber Game Informer erklärt der Marvel Games-Vizepräsident und Creative Director Bill Rosemann, dass bei Marvel eigentlich alle große Nintendo-Fans seien.

Dementsprechend natürlich wirkt die Frage danach, ob er und Marvel Interesse an einem Auftritt der Comichelden in Super Smash Bros hätten. Bill Rosemann will das nicht ausschließen und erklärt: "Alles kann passieren". Letztlich liege die Entscheidung aber nicht bei ihm, sondern bei Nintendo.

"Naja, ich meine, ich kann mir alles vorstellen. Hawkeye, der neben Link steht und beide schießen einige Pfeile ab... Ich meine, alles könnte passieren, aber ich bin nicht die Person, die solche Entscheidungen trifft."

Weder Zu- noch Absage: Das klingt definitiv so, als denke er nicht zum ersten Mal darüber nach. Eine klare Absage hört sich jedenfalls anders an, weshalb viele Fans jetzt auf ein entsprechendes Crossover hoffen.

Allerdings sollen eigentlich ja nur Charaktere in Smash Bros auftauchen, die ihren Ursprung in Videospielen haben. Aber es gibt auch noch diverse andere Crossover-Möglichkeiten.

Marvel Ultimate Alliance 3 erscheint am 19. Juni für Nintendo Switch. Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer anschauen.

Glaubt ihr, dass irgendwann Marvel-Charaktere in Super Smash Bros auftauchen könnten?

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - Screenshots ansehen