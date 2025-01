Marvel Rivals versteckt Chopper aus One Piece im Spiel und Fans sind aus dem Häuschen

Eine kleine Chopper-Anlehnung versteckte sich in Marvel Rivals. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Marvel Rivals konnte beim Release einen enormen Erfolg verbuchen, denn 445.734 Spieler*innen wollten den Titel in den ersten 24 Stunden ausprobieren. Nun steht die erste Season des beliebten Hero-Shooters bevor, der Start ist am 10. Januar 2025. Noch vor Season 1 durften Spieler*innen ein ganz anderes Event in Marvel Rivals genießen: Das Winter-Event.

Im Winter-Event konnten wir Skins, Emotes und andere Extras für den spielbaren Charakter Jeff freischalten. Für jede Errungenschaft gab es einen eigens gestalteten Hintergrund mit einem Schneemann und diversen anderen feierlichen Gegenständen.

Anime-Fans und Marvel Rivals-Spieler*innen ist dabei eine besondere Kleinigkeit aufgefallen: Ein Schneemann hatte sich als Tony Tony Chopper von One Piece verkleidet.

Schneemann trägt die unverkennbare Kleidung von Chopper aus One Piece

One Piece-Fans haben eine schöne Überraschung im Winter-Event von Marvel Rivals entdeckt. In den Belohnungsabschnitten des Winter-Events ist im Hintergrund ein kleiner Schneemann zu sehen, der je nach Abschnitt seine Kleidung verändert.

Auf einer ganz bestimmten Seite trägt der Schneemann einen unverkennbaren pinkfarbenen Hut und um es noch offensichtlicher zu machen, haben die Entwickler*innen von Marvel Rivals dem Schneemann auch noch kleine Äste an den Hut gesteckt, die an ein Geweih erinnern. Anime-Fans, besonders One Piece-Zuschauer*innen, war bei dem Anblick sofort klar: Das ist eine Hommage an Chopper aus One Piece.

Eine Chopper-Referenz als Schneemann im Marvel Rivals Winter-Event 2024. (Bild: © Reddit-User Stool_Gizmoto, Netease Games / Marvel)

Fans spekulieren über weitere One Piece-Easter Eggs

Mit dem Release dews Trailers zu Mr. Fantastics Gameplay haben One Piece-Fans zudem noch eine weitere mögliche Hommage an die beliebte Anime-Serie und Manga-Reihe gefunden: Ein ganz bestimmtes Move-Set von Mr. Fantastic.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

One Piece- und Marvel-Fan @subelira veröffentlichte in einem Beitrag eine Gegenüberstellung von Mr. Fantastics aufgeblasener Form und Ruffys Gear 4-Form. Der Fan spricht darin davon, dass er noch nie gesehen hat, dass der Superheld seine Kräfte so in der Geschichte eingesetzt hat und es womöglich eine Anspielung auf Ruffy aus One Piece sein könnte.

Unter dem Beitrag wurde eine Übersicht über Mr. Fantastics Fähigkeiten hinzugefügt, um seine Vermutung über die One Piece-Inspiration zu verdeutlichen. Schließlich wird in der Übersicht nicht gezeigt, dass Reed seinen Körper wie einen Ballon aufblasen kann.

In den Kommentaren unter @subeliras Beitrag wird jedoch enthüllt, dass Reed in den Marvel Comics diese Form schon mehrmals eingesetzt hat und sie womöglich nicht von Ruffys Gear 4 inspiriert worden ist.

Ruffy hat es zwar nicht in Marvel Rivals geschafft, aber immerhin war Chopper als kleines Easter Egg im Spiel zu finden und ist deshalb eine schöne Überraschung für One Piece-Fans.

Ist euch der Chopper-Schneemann im Winter-Event aufgefallen und worauf freut ihr euch in der ersten Season von Marvel Rivals am meisten?