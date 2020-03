Der Release von Marvel's Spider-Man liegt mittlerweile schon anderthalb Jahre zurück. Also sollte man eigentlich meinen, dass Fans auch die letzten Winkel des PS4-Blockbusters erkundschaftet haben. Ein "klitzekleines" Detail, das jetzt entdeckt wurde, könnte jedenfalls "riesengroße" Auswirkungen haben.

Marvel's Spider-Man: Neues Easter Egg knüpft Bande zu den Avengers

Warum diese seltsamen Anführungszeichen, fragt ihr euch? Tja, in dem Easter Egg geht es schließlich um Henry "Hank" Pym - dem allerersten Ant-Man. Der ameisengroße Superheld kommt in Marvel's Spider-Man nicht vor und wird auch sonst nicht erwähnt. Anders als beispielsweise die Avengers, immerhin können wir den Stark Tower Complex sogar selbst erklimmen.

Wer sich allerdings im Penthouse von Widersacher Norman Osborn genau umschaut, kann ein interessantes Detail entdecken. An der Wand hängt nämlich eine gerahmte Auszeichung, die Osborn eine "außerordentliche Leistung im Bereich Wissenschaft" attestiert. Und wer hat die Auszeichnung verliehen? Die Pym Foundation. (via SuperiorArachnid)

Das Besondere an dieser Entdeckung ist natürlich die Tatasche, dass die Verbindungen von Marvel's Spider-Man zu größeren Marvel-Universen noch komplexer sind als bisher gedacht. Außerdem stellt sich nun die Frage, ob der Ant-Man des Spiels auch Teil der Avengers ist.

Ein Crossover mit Marvel's Avengers, das derzeit bei Square Enix entsteht, ist allerdings unwahrscheinlich. Zuletzt hatten sich die Macher von Spider-Man distanziert und betont, dass sie ihre eigene Marvel-Welt erzählen wollen.

33 1 Mehr zum Thema Spider-Man-Profi zockt über 900 Stunden & zeigt, was er drauf hat

Easter Eggs-Overkill: Dass Marvel's Spider-Man voller Anspielungen auf seine Superheldenkollegen steckt, ist keine Neuigkeit mehr. Allerdings ist es schon erstaunlich, dass dieses Detail bei den meisten Fans nicht auf dem Radar war. Dass die Entwickler aber gut darin sind, ihre Easter Eggs zu verstecken, ist nicht neu.

So wurde bereits verraten, dass in der Spielwelt keine orthodoxen Juden zu finden sind, wenn wir an einem Samstag spielen. Samstag ist schließlich Sabbat und damit jüdischer Ruhetag.

Wäre euch dieses Detail aufgefallen?