Marvel’s Spider-Man 2: Venom selbst verrät den Release-Monat des PS5-Spiels

Das Spinnen-Duo könnte schon früh im Herbst 2023 kommen.

Insomniac Games hat bereits verraten, dass wir uns im Herbst 2023 auf Marvel’s Spider-Man 2 freuen können. Der Release-Zeitraum wurde noch einmal von einem australischen TV-Spot zum Action-Titel bestätigt.

Allerdings wissen wir immer noch nicht genau, an welchem Tag das Spiel erscheinen wird. Einer der Schauspieler hat sich nun wohl in aller Öffentlichkeit verplappert und einem Fan verraten, in welchem Monat Marvel’s Spider-Man 2 erscheinen wird.

Marvel’s Spider-Man 2 kommt früh im Herbst

Wann soll Marvel’s Spider-Man 2 erscheinen? Das Action-Spiel soll im Herbst 2023 erscheinen, genauer im September 2023. Diese Info stammt von Schauspieler Tony Todd, der im Insomniac-Sequel Venom verkörpern wird. Er antwortet bei Twitter auf die Aussage eines Fans, der es gar nicht mehr abwarten kann, bis Marvel's Spider-Man 2 erscheint:

Es ist unklar, ob er damit gegen die Geheimhaltungsvereinbarung zwischen ihm und dem Entwicklerstudio verstößt. Es wäre verwunderlich, da Todd schon viele Jahre im Schauspiel-Business tätig ist.

Die Werbekampagne soll schon im August 2023 auf Hochtouren laufen. Sollte Marvel’s Spider-Man 2 wirklich schon im September 2023 erscheinen, dürften wir wohl bald vom finalen Releasetermin erfahren.

Hier seht ihr den Reveal-Trailer zu Marvel’s Spider-Man 2:

Release nicht in Stein gemeißelt

Wir sollten hierbei im Hinterkopf behalten, dass es sich nicht um das endgültige Releasedatum handeln könnte. Es kann immer noch sein, dass Insomniac Games seine Pläne ändern und den Release verschieben wird.

Alternativ könnte der Release bereits verschoben und dem Schauspieler noch nicht Bescheid gegeben worden sein. Wir sollten diese Info also zunächst einmal mit Vorsicht genießen.

Worum geht es eigentlich in Spider-Man 2? In diesem Sequel treffen wir sowohl auf Peter Parker als auch auf Miles Morales. Zusammen kämpfen sie gegen gleich mehrere Bösewichte aus dem Spider-Man-Universum.

Auch Venom ist einer der Bösewichte, mit dem die beiden es zu tun bekommen. Das Gameplay wird vermutlich ähnlich wie im Vorgänger sein: Wir schwingen uns durch die Lüfte und kämpfen uns durch zahlreiche Gegnerhorden hindurch.

Welches Releasedatum würde euch ganz gut passen?