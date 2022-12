Marvel's Spider-Man 2: Insomniac nennt offizielles Release-Fenster

Das Release-Fenster von Marvel's Spider-Man 2 ist vor einigen Tagen bereits über die persönliche Website einer Story-Autorin des Spiels durchgesickert, in einem neuen Post auf dem PlayStation Blog macht Insomniac Games den geplanten Veröffentlichungszeitraum für das Superhelden-Abenteuer jetzt offiziell.



Demnach soll Marvel's Spider-Man 2 im Herbst 2023 erscheinen, schreibt Creative Director Bryan Intihar im besagten Blogpost. Das Open World-Spiel kommt exklusiv für die PS5 auf den Markt und belegt damit also Sonys typischen Herbst-Slot für First Party-Games, der in diesem Jahr für God of War: Ragnarök eingeplant wurde. Einen konkreten Release-Monat oder gar ein Datum verrät das kalifornische Studio allerdings noch nicht.

Eine Liste mit allen PS5-Spielen, die uns 2023 erwarten, findet ihr übrigens hier:

Darum geht's in Marvel's Spider-Man 2

In Marvel's Spider-Man 2 kehren Peter Parker und Miles Morales im Doppelpack zurück und legen sich diesmal mit mehreren Bösewichten aus dem Spider-Man-Universum an, darunter der bereits bestätigte Schurke Venom.

Den Reveal-Trailer zum kommenden Open World-Actionspiel könnt ihr euch hier ansehen:

1:37 Marvel's Spider-Man 2 - Erster PS5-Trailer enthüllt Superhelden-Sequel und Venom

Spider-Man 2 soll laut Marvel Games' Vizepräsident Bill Rossmann "alles bieten, was wir im ersten Marvel's Spider-Man sowie in Miles Morales lieben gelernt haben". Dabei können wir uns nicht nur auf mehrere coole Schurken freuen, sondern auch auf viele bekannte Charaktere aus den vorherigen beiden Spidey-Abenteuern von Insomniac Games.

Allzu viel über das Gameplay ist nicht bekannt. Wobei wir natürlich davon ausgehen können, dass das Schwingen und Kämpfen in Spidey 2 eine ebenso große Rolle spielen dürfte wie zuvor. Es gibt sogar Gerüchte darüber, dass es diesmal einen Koop-Modus geben könnte. Dies ist aber nicht offiziell bestätigt.

Neben Marvel's Spider-Man 2 arbeitet Insomniac Games übrigens noch an einem weiteren Superhelden-Spiel, nämlich Marvel's Wolverine. Bis auf einen kurzen Teaser-Trailer gibt es allerdings noch nichts Handfestes zum Titel. Das Spiel befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Freut ihr euch auf Marvel's Spider-Man 2?