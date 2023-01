Marvel's Spider-Man 2: Neuer Teaser-Trailer bestätigt Release-Zeitraum

Marvel's Spider-Man 2 ist einer der großen Titel, auf die wir uns in diesem Jahr freuen dürfen. In der Fortsetzung des PlayStation-Exclusives aus dem Jahr 2018 schwingen wir uns gleich mit zwei Spinnenmännern, also Peter Parker und Miles Morales, durch die Lüfte. Der Release-Zeitraum war bereits eingegrenzt worden. Ein neuer Teaser-Trailer, der in Australien ausgestrahlt wurde, hat diesen jetzt noch einmal bestätigt.

TV-Spot zu Spider-Man 2 bestätigt Release-Zeitraum

Das neue Abenteuer erwartet uns im Herbst dieses Jahres, wie bereits aus einem Post im PlayStation-Blog hervorging. Nun ist ein weiterer Teaser aufgetaucht, der noch einmal nahelegt, dass sich an der Planung bisher nichts geändert hat. Der Mini-Trailer ist bisher nicht auf den offiziellen Sony-Kanälen gelandet.

Zu sehen war er stattdessen in Australien beim TV-Sender ESPN 2. Dabei war zu lesen: "Marvel's Spider-Man 2 coming spring 2023" (also: Marvel's Spider-Man 2 erscheint im Frühling 2023).

Aber Vorsicht: Ihr müsst beachten, dass die Jahreszeiten in Australien auf andere Monate fallen als bei uns in Deutschland. Frühling ist im dortigen Teil der Erde von September bis November, also während bei uns Herbst angesagt ist. Daher bestätigt das ausgestrahlte Material noch einmal, was wir bislang wussten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das ist im Mini-Trailer zu sehen: Der Teaser dauert lediglich wenige Sekunden und imitiert eine Live-Nachrichtensendung mit einer Journalistin vor Ort in den Straßen Manhattens. Der Sender, für den sie berichtet, heißt PS5. Abgesehen davon bekommen wir nur einen kurzen Blick auf die Spinnenmänner und ein gigantisches Netz.

Das erwartet euch in Spider-Man 2: Damit das Spider-Man-Gespann es zu zweit nicht zu einfach hat, sollen Peter und Miles es gleich mit mehreren Bösewichten aus dem bekannten Universum aufnehmen. Dazu gehört beispielsweise Venom. Natürlich sind neben den Verbrechern auch andere alte Bekannte mit am Start. Vom Gameplay dürfen wir uns wieder den bewährten Mix aus Kämpfen und durch die Stadt schwingen, erwarten. Viel mehr hat das Entwicklerteam allerdings diesbezüglich noch nicht verraten.

Gehört Spider-Man 2 zu den Titeln, auf die ihr euch 2023 besonders freut?