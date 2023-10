Marvel's Spider-Man 2 - Tests im Überblick und Metacritic: Es hagelt 90er fürs PS5-Exclusive!

Spider-Man 2 im Wertungsspiegel.

Das Test-Embargo zum kommenden Open World-Abenteuer Marvel's Spider-Man 2 ist gefallen. Wir fassen hier für euch zusammen, wie das PS5-Exclusive von Insomniac Games in internationalen Reviews abschneidet.

Marvel's Spider-Man 2 auf Metacritic und Open Critic:

Metascore: 91 basierend auf 122 Kritiken*

91 basierend auf 122 Kritiken* Score auf Open Critic: 91 basierend auf 96 Kritiken*

*Abgerufen am 17. Oktober 2023 um 7:35 Uhr.

Zum GamePro-Test kommt ihr hier:

Test-Wertungen im Überblick

Magazin Wertung GamePro 92 GameStar (zum Test) 90 Game Informer 9.5/10 TheSixthAxis 9/10 GamesRadar+ 5/5 IGN 8/10 Eurogamer 4/5 GameSpot 8/10 Easy Allies 9/10 VG24/7 5/5 Pushsquare 8/10 PlayStation Lifestyle 9/10

Das sind die Stärken und Schwächen von Marvel's Spider-Man 2

Wir fassen euch hier kurz zusammen, was internationale Websites an Marvel's Spider-Man 2 besonders loben und welche Elemente kritisiert werden.

Das ist positiv:

emotionale Superheldengeschichte

spektakuläre Inszenierung

fantastisches Kampfsystem

spannende neue Bösewichte und aufregende Bosskämpfe

Das ist negativ:

größere aber nicht bessere Open World mit repetitiven Nebenaktivitäten (was auch im GamePro-Test der größte Kritikpunkt am PS5-Abenteuer ist)

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zum PlayStation 5-Exclusive anschauen:

1:13 Marvel's Spider-Man 2 schwingt sich mit dem Launch-Trailer auf die PS5

Darum geht es in der Story: Im Sequel des Open World-Krachers aus dem Jahr 2018 kehrt Peter Parker als Spider-Man zurück, ist diesmal aber nicht alleine in New York City unterwegs, sondern hat seinen Schützling Miles Morales dabei. In Marvel's Spider-Man 2 steuern wir also beide Helden und legen uns im Laufe der Story nicht nur mit dem Superbösewicht Kraven The Hunter an, sondern bekommen es auch mit dem symbiotischen Alien Venom zu tun.

Release: Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für PS5.

Freut ihr euch auf Marvel's Spider-Man 2 und werdet ihr das PS5-Abenteuer direkt zum Release zocken?