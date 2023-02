Keine echte Open World: Marvel's Wolverine orientiert sich wohl an God of War Ragnarök

Außer einem kleinen Teaser-Trailer haben wir bislang noch nicht viel zu Marvel’s Wolverine sehen können. Leider wurde in dem Trailer kein Releasezeitraum genannt, weshalb wir davon ausgehen müssen, dass sich der Titel noch in weiter Ferne befindet.

Doch Branchen-Insider Jeff Grubb kann den Zeitraum nun präzisieren. In einer neuen Folge von Game Mess Mornings plaudert er nun einige Details zum Action-Titel auf und verrät, wieso es Parallelen zu God of War Ragnarök gibt.

PS5-Exclusive Marvel’s Wolverine hat keine echte Open World

Was erwartet uns? Im Gegensatz zu Marvel’s Spider-Man, in dem wir zwischen Häuserschluchten frei herumschwingen konnten, wird es in Marvel’s Wolverine keine Open World geben:

Vielmehr soll es eine Semi-Open World geben, die ein lineares Design aufweist. Die größeren, offeneren Areale kennen wir bereits auf God of War Ragnarök. Hier gibt es einzelne Welten, zwischen denen wir nur mit einer gewissen Ladezeit wechseln können. Doch innerhalb der Welt ist das Gebiet weitestgehend offen gestaltet.

Der Titel soll außerdem vor der Zeit spielen, in der Wolverine den X-Men beigetreten ist. Grubb bestätigt zudem, was ein Entwickler von Insomniac Games bereits verraten hat: Marvel’s Wolverine soll wohl ab 18 Jahren freigegeben werden, was viel Spielraum für Gewalt und erwachsenere Themen lässt.

Wann erscheint Marvel’s Wolverine? Grubb verriet, dass Insomniac Games mit einem Release im Herbst 2024 plant. Doch es würde ihn nicht wundern, wenn sich der Launch auf 2025 verschiebt, denn dieser Zeitraum kommt für das Entwicklerteam ebenfalls in Frage.

Der Teaser-Trailer zu Marvel’s Wolverine verrät, wie düster das Action-Spiel werden könnte:

0:53 Marvel's Wolverine - Erster Teaser-Trailer zum neuen Spiel von Insomniac Games

Insomniac Games arbeitet an weiterem Marvel-Titel

Neben Marvel’s Wolverine befindet sich aktuell auch Marvel’s Spider-Man 2 bei Insomniac Games in der Entwicklung. Das Action-Adventure soll noch Ende 2023, also womöglich ein Jahr vor Marvel’s Wolverine erscheinen.

Erstmals können wir Peter Parker und Miles Morales in einem Spiel erleben. Die beiden bekommen es mit den Bösewichten Venom und Kraven the Hunter zu tun und müssen sich zusammenschließen, um den beiden den Garaus zu machen.

Was für eine Welt hättet ihr euch für Marvel’s Wolverine gewünscht? Semi-Open, Open oder doch ganz anders?