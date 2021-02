Mass Effect: Legendary Edition bringt die Spiele der Shepard-Trilogie aufgehübscht und technisch verbessert auf die PS4, Xbox One und den PC zurück. Jetzt hat EA offiziell enthüllt, wann genau die Remaster-Collection auf den Markt kommen wird.

Wann ist der Release? Mass Effect Legendary-Edition erscheint am Freitag den 14. Mai 2021.

Später als angenommen: Einem Leak zufolge sollte die Legendary Edition sogar schon am 12. März 2021 aufschlagen, was viele Fans für wahrscheinlich hielten, unter anderem weil Andromeda ebenfalls im März (genauer am 23. März 2017) erschien. Aber nun müsst ihr euch eben noch ein paar Wochen länger in Geduld üben.

Was steckt im Mass Effect-Remaster?

Die Legendary-Edition umfasst die drei Spiele der Shepard-Reihe, also Mass Effect 1, 2 und 3. Inhaltliche Neuerungen beziehungsweise Änderungen an der Story erwarten uns hierbei nicht, der Fokus der Entwicklung lag auf der Optimierung der Optik und Technik. Zudem wurden eine Reihe von Qualitiy of Life-Verbesserungen vorgenommen, die gerade den etwas angegrauten ersten Teil der Reihe heute wieder spielbar machen sollen.

Die wichtigsten Anpassungen der Remaster-Sammlung im Detail:

Support für 4K und HDR

60fps auf PS4 Pro und Xbox One X

Verbesserte Beleuchtung und Schatten

Verbesserte Texturen für Charaktermodelle und Umgebungen

Umfasst sämtliche DLCs für alle Teile der Trilogie

Alle Änderungen und Neuerungen der Mass Effect Legendary Edition lest ihr in unserer GamePro-Preview nach.

Den allerersten Teaser-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Mass Effect 4 ebenfalls in Arbeit

Daneben arbeitet BioWare an einem komplett neuen Teil der Mass Effect-Reihe, der sich Ende 2020 in einem ersten Teaser-Trailer zeigte. Dieser deutete bereits an, dass im neuen Serienableger womöglich Shepard zurückkehren könnte und damit die Geschichte rund um die N7-Crew fortsetzt. Demnach würde es sich beim neuen Mass Effect streng genommen um Teil 4 handeln.

Welcher Mass Effect-Teil ist eigentlich euer Liebling und warum?