Mass Effect-Remaster: Trilogie erscheint laut Leak in wenigen Wochen

Im November vergangenen Jahres gab es die für Mass Effect-Fans so erlösende Nachricht: Nach schier unzähligen Leaks kündigte EA eine Remaster-Trilogie der Shepard-Saga für das Frühjahr 2021 an. Und geht es nach den neuesten Gerüchten, können wir bereits in wenigen Wochen mit der optisch aufpolierten Normandy auf PS4/PS5 und den Xbox-Konsolen durchs Weltall reisen.

Wann soll die Mass Effect Legendary-Edition erscheinen? Bereits am 12. März diesen Jahres soll es soweit sein.

Woher stammt der Mass Effect-Leak?

Wie die Seite Eurogamer berichtet, stammt die Information von Twitter-Nutzer Idle Sloth, der das Datum bei zwei Händlern entdeckt hat. Sowohl auf der Seite Shopitree, als auch auf GSShop wurde die zweite März-Woche als Release genannt. Beide Händler haben die Informationen mittlerweile wieder von der Produktseite entfernt.

Wie üblich bei Gerüchten und Leaks, fragt GamePro beim jeweiligen Entwickler nach und aktualisiert die News, sobald weitere Informationen vorliegen.

Alle Infos zur Mass Effect Legendary-Edition

Die wichtigste Info zuerst: Bei der Legendary-Edition handelt es sich um kein Remake. Die Originale wurden lediglich technisch überarbeitet und erscheinen inklusive aller Singleplayer-DLCs in einem Paket für die Last- und die Current-Gen. Wer sich die Neuauflage auf PS5 und Xbox Series X/S holt, wird zudem von weiteren technischen Verbesserungen profitieren. Welche genau, ist bislang noch nicht bekannt.

Mehr Performance für Shepard: Laut EA sollen die Mass Effect-Klassiker "in ihrer besten Form" gezeigt werden. Das beinhaltet eine höhere Framerate, verbesserte Texturen, Charaktermodelle und eine Auflösung von 4K Ultra HD.

Den ersten Teaser zur Remaster-Trilogie könnt ihr euch hier anschauen:

Zudem wissen wir seit Ende 2020, dass sich auch ein neuer Teil der SciFi-Reihe in Entwicklung befindet. Dieser könnte auch die Andromeda-Galaxie fortführen und so zwei Galaxien in einer Geschichte verbinden.

Freut ihr euch auf die Remaster-Trilogie und werdet ihr nochmal alle drei Teile durchspielen oder pickt ihr euch nur den liebsten Teil raus?