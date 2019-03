Es gibt Nachschub für Fans von Tolkiens Fantasy-Universum und der sieht vermutlich anders aus, als ihr es erwarten würdet. Dieses Mal geht es nämlich nicht um Aragorn oder Frodo, sondern um Gollum (via Playm).

Ja, richtig gehört. In Der Herr der Ringe: Gollum steckt uns das deutsche Entwicklerstudio Daedalic in die Haut des ehemaligen und dem Ring verfallenen Hobbits. Bilder oder Videos gibt es noch nicht, denn das Spiel steht noch am Anfang der Entwicklung.

Technisch basiert der Titel auf der Unreal Engine. Das Studio ist vor allem für Story-lastige Adventures bekannt. Dazu gehören Deponia, Edna bricht aus, oder Die Säulen der Erde. Gollums Spiel soll hingegen ein Action-Adventure werden.

Viel Story mit Buch-Lizenz. Die Story soll wieder eine wichtige Rolle spielen. Vor allem die gespaltene Persönlichkeit des Protagonisten könnte spannend werden. Es geht jedoch nicht um die bereits bekannte Geschichte. Stattdessen möchten die Entwickler neue Wege gehen und unbekanntes Story-Terrain bedienen.

Die zugrunde liegende Lizenz stützt sich in Zusammenarbeit mit Middle-Earth Enterprises auf die Bücher Tolkiens. Die Welt wird also anders aussehen, als ihr es aus den Kino-Filmen gewohnt seid. Auch Andy Serkis, der Gollum auf der Leinwand Leben einhauchte, wird dementsprechend nicht Teil des Projektes sein.

Wann erscheint es? Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Die Entwickler planen mit einer Veröffentlichung 2021. Neben dem PC erscheint das Spiel auf den "zu dieser Zeit relevanten Konsolen". Es wäre also durchaus möglich, dass es neben PS4 und Xbox One auch für PS5 und Xbox Scarlett erscheint.

Was denkt ihr? Interessiert ihr euch für Der Herr der Ringe: Gollum?