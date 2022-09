Kennt ihr noch Meisterdetektiv Pikachu? Der Nachfolger kommt laut Entwickler bald

Dass der 3DS-Titel Meisterdetektiv Pikachu einen neuen Teil bekommt, ist kein Geheimnis. The Pokémon Company kündigte bereits vor rund drei Jahren an, dass eine weitere Pokémon-Kriminalgeschichte auf der Nintendo Switch kommt. Doch seit der Ankündigung gab es bislang keine weiteren offiziellen Informationen dazu.

Doch wie es scheint, werden wir nun mit ersten Informationen versorgt. Auf seinem LinkedIn-Profil verrät einer der zuständigen Programmierer*innen nämlich erste Details zum Release des Spiels.

Meisterdetektiv Pikachu 2 kommt bald

Wann ist der Release? In seinem Profil gibt Senior Programmer Jonathan Murphy an, dass er an einem bislang noch nicht angekündigten Titel arbeitet, dessen Release sich bald nähert. Er geht sogar noch weiter und verrät, dass es sich bei dem Spiel um „Detective Pikachu 2“ handelt.

Da er den Titel explizit „Teil 2“ nennt, können wir davon ausgehen, dass es sich um einen vollständigen Nachfolger des 3DS-Spiels handelt. Doch eigentlich hat The Pokémon Company bislang nur ein Remake des 3DS-Spiels angekündigt.

Zu dem Remake wissen wir bereits, dass der Titel den Cliffhanger des 3DS-Spiels durch neue Storyteile auflösen und die Geschichte somit erweitern wird. Es bleibt also die Frage offen, ob Murphy mit seiner Ankündigung ein Remake des 3DS-Titels oder ein tatsächliches Sequel meint.

Habt ihr Meisterdetektiv Pikachu nicht mehr vor Augen? Dann helfen wir euch mit folgendem Trailer auf die Sprünge:

Das hat Pokémon noch in Petto

Egal was für ein Titel es werden wird, wir müssen abwarten, bis Nintendo offiziell enthüllt, wann der Release des Spiels sein wird. Bis dahin können wir uns aber die Wartezeit mit anderen Pokémon-Spielen vertreiben.

Schon am 18. November 2022 erscheinen die neuen Pokémon-Editionen Karmesin und Purpur. In den beiden Spielen verschlägt es uns in die Paldea-Region, in der es nicht nur neu Pokémon, sondern auch neuen Fortbewegungsmittel geben wird.

Was für Erinnerungen habt ihr an Meisterdetektiv Pikachu?