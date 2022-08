Pokémon Karmesin/Purpur ersetzt wohl ollen Drahtesel durch neues Pokémon

Im neuen Trailer von Pokémon Karmesin & Purpur wurde uns der kompetitive Kampf näher vorgestellt. Vor allem die für die neunte Spielgeneration besondere Terakristallisierung wurde hier in den Vordergrund gestellt.

Doch der Trailer zeigt direkt zu Beginn ein interessantes Pokémon, das Ähnlichkeiten mit den Legendaries Koraidon und Miraidon aufweist. So wie es aussieht, könnte es das bisher bekannte Fahrrad ersetzen.

Mopex trägt uns durch die Paldea-Region

Wie die offizielle Seite zu Pokémon Karmesin und Purpur verrät, handelt es sich bei dem neuen Pokémon um Mopex. Es hat ähnlich wie die legendären Pokémon ein reifenähnliches Körperteil am Hals und auch sein Schweif ist im Reifen-Stil gehalten.

Was ist Mopex? Es zählt zur Kategorie „Ritt-Pokémon“, was darauf hindeutet, dass wir es als fahrbaren Untersatz nutzen können. In der Beschreibung zum Pokémon heißt es außerdem, dass dieses Pokémon häufig „Menschen auf seinem Rücken trägt“. Es kann Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h erreichen, während es Menschen durch die Gegend fährt.

Was bedeutet das? Womöglich könnte das Pokémon das bisher bekannte Fahrrad ersetzen und die Zeit überbrücken, bis wir im Spiel an eines der legendären Pokémon gelangen. Das würde dafür sprechen, dass uns die legendären Pokémon noch nicht komplett zu Anfang des Spiels zur Verfügung stehen, sondern erst etwas später gefangen werden können.

Andererseits könnte es sein, dass das Pokémon nicht von unserem Spielcharakter genutzt werden kann. Im Trailer ist nicht zu sehen, wie wir auf dem Pokémon reiten. Womöglich sehen wir nur andere NPCs, die in der Gegend damit umherfahren. Somit müssten wir mit dem Fahren trotzdem warten, bis wir an die legendäre Pokémon kommen.

Eine andere Theorie könnte sein, dass es sich bei Mopex um die Vorstufe von Koraidon und Miraidon handelt. Die Ähnlichkeit zwischen den Pokémon ist dank der Reifenoptik verblüffend. Allerdings handelt es sich bei Mopex laut Beschreibung um ein weit verbreitetes Pokémon, was aufgrund der Seltenheit von legendären Pokémon gegen diese Theorie sprechen würde.

Was denkt ihr: Was steckt hinter dem mysteriösen Pokémon?