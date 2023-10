Mental Health: Diese Spiele helfen euch, wenn es euch nicht gut geht

Am 10. Oktober ist World Mental Health Day. An diesem Tag soll verstärkt das Augenmerk auf die psychische Gesundheit gelegt werden. Wir haben euch letzte Woche gefragt, welche Spiele ihr spielt, wenn es euch mental nicht gut geht und zahlreiche Antworten erhalten.

Aus hunderten von Empfehlungen haben wir euch im Folgenden eine Liste mit Spielen zusammengestellt, die Spiele*innen aus unseren Communitys helfen. Vielleicht entdeckt ihr hier noch den ein oder anderen Tipp, um eure mentale Gesundheit zu stärken:

Open-World- und Rollenspiele

Sich in Welten und Geschichten zu verlieren, ist für viele von euch ein guter Weg, das sich ewig drehende Gedankenkarussell zu stoppen, um mental durchzuatmen.

Folgende Spiele habt ihr empfohlen:

To The Moon

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Freebird Games | Plattform: PC, Nintendo Switch, Android, iOS | Release-Datum: 1. November 2011

Worum geht’s? Zwei Doktoren reisen in der Zeit zurück, um einem sterbenden Patienten nochmal die Möglichkeit zu geben, ihr Leben von vorn zu erleben und zu verändern. Auch, wenn all dies nur in ihrem Kopf passiert.

Thyrandor fasst es in wenigen Worten auf GameStar zusammen:

To the Moon. Wenn es wirklich düster wird in mir, zeigt mir das Spiel, was im Leben wichtig ist.

Skyrim

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Bethesda | Plattform: PC, PlayStation 3, 4, 5 | Xbox 360, One, Series X/S, Nintendo Switch | Release-Datum: 11. November 2011

Worum geht’s? Als Drachenblut seid ihr auserkoren, den Weltenfresser Alduin zu töten und Himmelsrand so vor seinem Zorn zu retten. Auf dem Weg dorthin trefft, stoßt ihr auf Gilden, Geheimbünde, alte Ruinen und jede Menge Drachen.

Das Bethesda-Rollenspiel wurde von vielen von euch genannt. Shemyaza fasst es auf GameStar recht gut zusammen:

Mein "Wohlfühlspiel" ist Skyrim, darum spiele ich es auch jedes Jahr immer wieder zur Weihnachtszeit im Dezember, weil es bei mir ganz einfach eine angenehm wohlige Winter-Weihnachtsatmosphäre erzeugt.

Soulslike

Manchmal kann auch harte Videospiel-Arbeit die perfekte mentale Entspannung sein. Einige von euch finden mentale Ruhe, wenn ihr Kopf so richtig arbeiten muss und sich an harten Bossen die Zähne ausbeißt.

GamePro-User Schödel fasst es perfekt zusammen:

Es ist lange her, wo es mir mal so richtig schlecht ging. Aber ich weiß, dass ich so gegen Ende meiner Ausbildung richtig, richtig mies Liebeskummer hatte. Aber so richtig heftig. Da hab ich oft Spiele wie Dark Souls oder Monster Hunter gespielt. Also Spiele, bei denen ich mit dem Kopf dabei sein muss.

Dark Souls

Genre: Rollenspiel | Entwickler: FromSoftware | Plattform: PS3, Xbox 360 | Release-Datum: 22. September 2011

Worum geht’s? Das Königreich Lordran wird von Untoten heimgesucht. Ihr erwacht selbst als einer der lebenden Toten und erkundet die grausame und unbarmherzige Welt, um mehr über den Fluch zu erfahren, der auf dem Königreich lastet.

Klar, keine Soulslike-Empfehlungen ohne den Genre-Begründer. Schrotty schrieb uns dazu auf X (ehemals Twitter):

Hollow Knight

Genre: Metroidvania | Entwickler: Team Cherry | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch | Release-Datum: 24. Februar 2017

Worum geht’s? Reist in ein zerstörtes Königreich Heilandsnest und erkundet, was dort unten vorgefallen ist und warum die einstigen Bewohner dem Wahnsinn verfallen sind.

Kollege Aldred sagt auf GamePro: