Ich habe mir einen Fernseher für 1500 Euro gekauft, aber der verträgt sich überhaupt nicht mit der Nintendo Switch 2

Es ist kein völliger Crash, aber die Switch 2 könnte dennoch besser mit meinem Samsung-TV funktionieren.

Es hätte so schön unkompliziert sein können! Die Nintendo Switch 2 ist eingetroffen, ich stöpsel das HDMI-Kabel an und genieße Mario Kart World und Co. in bestem HDR auf meinem Samsung S90C – einem QD-OLED der zweiten Generation. Blöd nur: der Fernseher erkennt die Switch 2 nicht. Und das treibt mich so langsam zur Weißglut.

Samsung und Nintendo harmonieren in meinem Wohnzimmer überhaupt nicht

Das ist mein Problem: Sobald ich meine Nintendo Switch 2 starte, zeigt mir mein OLED-TV an, dass ein "unbekanntes" HDMI-Gerät angeschlossen wurde.

Diesen vermaledeiten Bildschirm sehe ich jetzt beinahe täglich.

PlayStation und Xbox werden hingegen automatisch erkannt und erscheinen als kleine Icons mit Logo in der Geräteliste. So sollte es eigentlich auch bei der Nintendo Switch 2 sein – und bei der ersten Switch ebenfalls.

Aber auch Nintendos erste Hybrid-Konsole erzeugte denselben Fehler in der Vergangenheit. Da sie in Sachen TV-Features weitaus weniger auf dem Kasten hatte, nervte es mich dort allerdings deutlich weniger.

Aufgrund der fehlerhaften Erkennung wird das HDMI-Signal der Nintendo Switch 2 aber dermaßen stark eingeschränkt, dass 4K, 120 Hertz und HGiG-HDR nicht übertragen werden. Die werden vollumfänglich erst mit dem Spiele-Modus aktiv, aufgrund des HDMI-Bugs springt der aber einfach nicht an.

Für richtiges HDR wäre der Spiele-Modus enorm wichtig:

Ich muss mich jetzt also jedes Mal durch die Einstellungen des Fernsehers klicken, um der Switch 2 das bestmögliche Bild zu entlocken. Zum Teil musste ich auf der Konsole sogar HDR mehrfach neu kalibrieren, da sie ab und an ein "neues" Display erkannte.

Und ich stehe nicht allein mit dem Problem da: Unter Videos zu den HDR-Einstellungen der Switch 2 und auch in Support- und Reddit-Threads finde ich ähnliche Geschichten von Spieler*innen, deren Samsung-Fernseher partout nicht mit den Switch-Konsolen zurechtkommen.

Zum Teil liegen die Beiträge sogar schon ein oder zwei Jahre zurück, es gibt diese Bugs also schon sehr lange im Verbund mit Samsung-TVs.

Wer hat Schuld an der Misere?

Um sicherzugehen, dass ich nichts falsch mache, habe ich so ziemlich jedes HDMI-Kabel in meinem Besitz (und das sind – PlayStation und Xbox sei Dank – sehr viele) ausprobiert, HDMI-CEC, Auflösung und das HDMI-Farbspektrum umgestellt und so ziemlich jeden weiteren Trick ausprobiert, den ich im Internet aufgetrieben habe.

Geholfen hat nichts davon und auch der Samsung-Support konnte mir nicht weiterhelfen. Hier wird auf ein mögliches Firmware-Update verwiesen, schließlich handele es sich um eine neue Konsole mit eventuellen HDMI-Inkompatibilitäten.

Es ist auch für mich nachvollziehbar, dass nicht direkt alles zum Launch klappen kann. Vor allem, da die Signalwandlung bei der Nintendo Switch 2 von DisplayPort zu HDMI im TV-Dock sicher für ein paar Reibungspunkte sorgen könnte. Es ist aber auch ungemein frustrierend, da der Fehler nicht erst seit der Switch 2 auftaucht, sondern schon beim acht Jahre alten Vorgänger.

Andere TV-Hersteller scheinen damit übrigens gar keine Probleme zu haben. Bei Kollege Tobis vier Jahre altem LG C1-OLED wird die Switch 2 zum Beispiel ohne Murren erkannt, genau wie bei Bastis LG B3.

Ich hoffe also, dass sich Samsung und Nintendo möglichst schnell dem Fehler annehmen und gemeinsam an einem Fix arbeiten. Bis dahin muss ich mich wohl übergangsweise mit Menü-Gefummel herumplagen oder auf meinen AV-Receiver als "Zwischenstation" umsteigen.

Beim AVR erspare ich es mir immerhin jedes Mal den Spiele-Modus einzuschalten, allerdings sind die Bildeinstellungen für Filme optimiert. Eine wirklich gute Lösung ist das also auch nicht, aber die kann ohnehin nur von Samsung und Nintendo kommen.

Wie ihr der Konsole 4K, 120 Hertz und HGiG auf einem betroffenen Samsung-TV herauslockt, erfahrt ihr übrigens auf Seite 2 des Artikels.

Hat euer Samsung-TV auch Schwierigkeiten mit der Switch 2? Oder habt ihr vielleicht sogar eine andere Marke bei euch stehen, die ähnliche Probleme verursacht?