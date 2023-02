95 auf Metacritic – Switch-Überraschung räumt gerade ab und ist bislang bestes Spiel des Jahres

Die Ankündigung von Metroid Prime Remastered gehörte zu den großen Überraschungen der Nintendo Direct in der vergangenen Woche. Denn nicht nur stellte Nintendo den Titel vor, sondern stellte ihn direkt im Anschluss an den Switch-Showcase in den eShop. Ein Shadow Drop, wie er im Buche steht also, die Reaktionen darauf waren größtenteils begeistert.

Und diese Begeisterung schlägt sich auch in den Testwertungen nieder, von denen es mittlerweile einige für die Remastered-Version des GameCube-Klassikers gibt. Deren Durchschnittswertungen weisen den Titel auf den Review-Aggregationsportalen aktuell sogar als das bislang mit Abstand beste Spiel des Jahres 2023 aus.

Metacritic : 95, bei aktuell 34 Wertungen

: 95, bei aktuell 34 Wertungen OpenCritic: 95, bei aktuell 30 Wertungen

In unserer Übersicht findet ihr einige ausgewählte Testwertungen für Metroid Prime aus aller Welt:

Magazin Wertung Metro Game Central 10/10 God is a Geek 10/10 Twinfinite 5/5 Stevivor 10/10 Screenrant 5/5 Nintendo Life 10/10 Press Start 9.5/10 Gamingbolt 9/10 GamesRadar+ 9/10 Games.CH 9/10 IGN Spain 8/10

Ihr seht: Jede Menge Traumwertungen, die Metroid Prime Remastered derzeit nicht nur schon jetzt in die Topliste 2023 hieven dürften, sondern es auch als eines der besten Switch-Spiele überhaupt ausweisen.

Falls euch die Wertungen nicht schon Lust auf das Spiel gemacht haben sollten, könnt ihr euch hier den Trailer zu Samus Aran Switch-Comeback anschauen:

1:18 Metroid Prime Remastered mit Gameplay-Trailer angekündigt

Deswegen ist Metroid Prime Remastered so gut

Ausnahmslos alle Reviews heben hervor, wie hervorragend die Remastered-Anpassungen gelungen sind. Metroid Prime sieht nicht nur deutlich besser aus als das Gamecube-Original, sondern lässt sich dank der neuen Steuerungsoptionen für zwei Sticks auch "modern" spielen.

Ebenfalls vielfach erwähnt: Das generelle Spieldesign ist genial gealtert und zieht dank findbarer Upgrades für Samus Arans Anzug und die sich damit neu öffnenden Abschnitte noch genauso ins Spiel hinein wie vor knapp 20 Jahren auf Nintendos Spielewürfel. Dementsprechend sei der Titel sowohl für Kenner*innen als auch Neulinge eine absolute Empfehlung.

Auch GamePro hat die Switch-Überraschung schon getestet

Zu einer ähnlichen Einschätzung wie die internationalen Reviews kommt auch Kollege Markus in seinem Test zu Metroid Prime Remastered, denn obwohl er das Original gut kennt, hat ihn die Neuauflage wieder richtig gepackt. Allerdings hat er auch ein paar Dinge zu kritisieren. Welche das genau sind, könnt ihr hier nachlesen:

32 8 Mehr zum Thema Metroid Prime Remastered im Test: Auch auf der Switch eine Klasse für sich

Metroid Prime Remastered ist seit dem 9. Februar 2023 in digitaler Form für die Switch erhältlich. Eine physische Version wird es ebenfalls geben, diese ist allerdings erst ab dem 3. März erhältich. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle hatte der Remastered-Version übrigens schon im Jahr 2021 eine Alterseinstufung verpasst – was aktuell zu Spekulationen führt, dass Nintendo noch mehr dieser Neuauflagen in der Hinterhand haben könnte.

Teilt ihr die euphorische Einschätzung der Reviews?